Son dakika! Resmi Gazete’de yayımlandı! 400 milyon Avro nerelere harcanacak? Malatya’ya neler yapılacak?

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından acil durum ve toparlanma operasyonlarını finanse etmek amacıyla Avrupa Birliği Dayanışma Fonundan onaylanan 400 milyon Avro tutarındaki mali katkının nerelere harcanacağına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Malatya’da hangi harcamaların yapılacağı ve nasıl çalışmaların gerçekleştirileceği de açıklandı.

Türkiye’de Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından acil durum ve toparlanma operasyonlarını finanse etmek amacıyla Avrupa Birliği Dayanışma Fonundan mali katkı sağlayan 17 Kasım 2023 tarihli ve c(2023) 7975 sayılı komisyon uygulama kararının uygulanmasına ilişkin yetkilendirme anlaşmasının onaylanması hakkında karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda,

“Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında 7 Şubat 2024 tarihinde Brüksel’de imzalanan Türkiye’de Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından acil durum ve toparlanma operasyonlarını finanse etmek amacıyla Avrupa Birliği Dayanışma Fonundan mali katkı sağlayan 17 Kasım 2023 tarihli Komisyon uygulama kararının uygulanmasına ilişkin yetkilendirme anlaşmasının onaylanmasına”

denilerek, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri gereğince karar verildiği belirtildi.

TÜRKİYE’YE 400 MİLYON AVRO TUTARINDA MALİ KATKI

Buna göre, Türkiye’ye 400 milyon Avro tutarında mali katkı sağlanması yönündeki teklifin onaylandığı ve bazı hükümler üzerinde anlaşıldığı açıklandı.

MALATYA’YA İÇME SUYU VE ATIK SU ALANINDA DESTEK

Bu kapsamda “Enerji, su ve atık su, telekomünikasyon, ulaştırma, sağlık ile eğitim alanlarında altyapı ve tesislerin yenilenmesi” başlığı altında şu çalışmaların yapılacağı bildirildi:

1.İçme suyu ve atık su alanında altyapı ve tesislerin çalışır duruma getirilmesi

Tahmini maliyet: 10 milyon Avro

Yer: Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa

2.Sağlık alanında altyapı ve tesislerin çalışır duruma getirilmesi

Tahmini maliyet: 220 milyon Avro

Yer: Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş

EĞİTİM ALANINDA DA MALATYA’YA HARCAMA YAPILACAK

3.Eğitim alanında altyapı ve tesislerin çalışır duruma getirilmesi

Tahmini maliyet: 50 milyon Avro

Yer: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ

GEÇİCİ BARINMA YARDIMINA MALATYA DA DAHİL

“Geçici barınma, nüfusun ihtiyacını karşılamak ve kurtarma hizmetleri” başlığı altında ise şu çalışmaların yapılacağı açıklandı:

Halkın geçici barınma ve konteyner kent ihtiyaçlarının karşılanması

Tahmini maliyet: 110 milyon

Yer: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis

MALATYA’NIN ALTYAPISI İÇİN…

“Altyapının güvenliğini sağlamaya yönelik önleyici tedbirler; kültürel mirasın korunmasına yönelik tedbirler” başlığı altında da şu çalışmaların yapılacağı açıklandı:

Tahmini maliyet: 10 milyon

Yer: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis, Elazığ