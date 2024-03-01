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Galatasaray, Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti

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Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan başlayan Galatasaray, çeyrek finalde Fatih Karagümrük’e mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Galatasaray, Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti mask
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Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan başlayan Galatasaray, çeyrek finalde Fatih Karagümrük’e mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Galatasaray, Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.
Bu sezon Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil olan Galatasaray, 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşti ve sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu. Aslan son 16 turunda da bir diğer 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale geldi.
Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Galatasaray, daha sonraki sezonlarda 4 kez çeyrek finalde, 1 kez 5. turda elendi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 kez Alanyaspor'a, 1’er kez de Karagümrük, Başakşehir ve Denizlispor’a kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 Mar 2024 - 00:19 - Spor

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