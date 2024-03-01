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Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray'ı eleyen Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti mask
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray'ı eleyen Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve tur atlayan ekip oldu. Fatih Karagümrük yarı finalde, Başakşehir'i eleyen Trabzonspor ile mücadele edecek.
Yarı finalin ilk maçı Trabzon'da rövanş ise İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Mar 2024 - 00:17 - Spor

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