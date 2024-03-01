Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray'ı eleyen Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve tur atlayan ekip oldu. Fatih Karagümrük yarı finalde, Başakşehir'i eleyen Trabzonspor ile mücadele edecek.

Yarı finalin ilk maçı Trabzon'da rövanş ise İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı