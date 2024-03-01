Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması: 12 saatlik duruşma yarına ertelendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma, 12 saat sürdü ve yarına ertelendi.

Duruşmada, tutuklu müteahhit Y.A. ve tutuklu sorumlu mühendis fenni mesul M.T. hazır bulundu. Pastanenin iç mimarı E.D. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İç mimar E.D.'nin savunmasında suçlamaları reddettiği ve binanın projeye uygun olmadığını belirttiği aktarıldı. Tutuklu sanık M.T. ise binayı taşıyan kiriş, kolon ve perde betonlar olduğunu ifade ederken, Y.A. ise suçlamaları reddederek binanın yapıldığı dönemde gerekli malzemelerin bulunmadığını savundu.

Mahkeme, Türkiye Barolar Birliği ve Kahramanmaraş Barosu'nun davaya katılma talebini reddettikten sonra duruşmayı yarına erteledi. Yarın tanıkların dinlenmesiyle davaya devam edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı