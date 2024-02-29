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Ünlü şarkıcı Malatya konserinde depremi konuştu “Çok ağır bir şey yaşandı, unutulmamalı”

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Malatya’da sevenleriyle buluşan ve unutulmaz bir konser veren ünlü şarkıcı Fatma Turgut, “Çok ağır bir şey yaşandı bu ülkede. Unutulsun, üstü kapatılsın hiç istemiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum, her şeye rağmen burada olduğunuz için” diyerek, duygu dolu anlar yaşattı.

Ünlü şarkıcı Malatya konserinde depremi konuştu “Çok ağır bir şey yaşandı, unutulmamalı” mask
Ünlü şarkıcı Malatya konserinde depremi konuştu “Çok ağır bir şey yaşandı, unutulmamalı”
Ünlü şarkıcı Malatya konserinde depremi konuştu “Çok ağır bir şey yaşandı, unutulmamalı”
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Malatya’da sevenleriyle buluşan ve unutulmaz bir konser veren ünlü şarkıcı Fatma Turgut,

“Çok ağır bir şey yaşandı bu ülkede. Unutulsun, üstü kapatılsın hiç istemiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum, her şeye rağmen burada olduğunuz için”

diyerek, duygu dolu anlar yaşattı.

Ünlü şarkıcı Malatya konserinde depremi konuştu “Çok ağır bir şey yaşandı, unutulmamalı”

Dün akşam Malatyalılarla buluşan şarkıcı Fatma Turgut, birbirinden güzel eserlerini Malatyalı sevenleri için seslendirdi. Turgut, depreme ilişkin de bazı ifadelerde bulundu.

Ünlü şarkıcı Malatya konserinde depremi konuştu “Çok ağır bir şey yaşandı, unutulmamalı”

İSTANBUL’U TERK ETMİŞTİ

Şarkıcı Fatma Turgut, beklenen İstanbul depremi nedeniyle, yaşadığı tedirginlik nedeniyle ve sakin, huzurlu bir yaşam amacıyla İstanbul’u terk etmişti. Turgut, verdiği konser esnasında depreme ve deprem bölgesine dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Malatya konserinde depremi konuştu “Çok ağır bir şey yaşandı, unutulmamalı”

“7 YAŞINDAYDIM VE EVDE YALNIZDIM…”

Depremden çok korktuğunu söyleyen Şarkıcı Fatma Turgut, “7 yaşındaydım ve evde yalnızdım. Yaşadığım yerde çok büyük bir deprem olmuştu. Benim en büyük travmam. Ve ben bu yüzden geçen sene İstanbul’dan taşındım. Çünkü biliyorsunuz İstanbul’da da bu bekleniyor. Bir şekilde bununla yaşayamıyorum. Her şeyi hallediyorum ama bunu halledemiyorum.

Ünlü şarkıcı Malatya konserinde depremi konuştu “Çok ağır bir şey yaşandı, unutulmamalı”

“GÜNLERCE UYUYAMADIM”

6 Şubat’tan sonra günlerce uyuyamadığını söyleyen Şarkıcı Turgut,

“Bir işe yarayayım diye Babala TV’ye gittim. Elimizden geldiğince insanlara yardım ettim. Bunu sadece bilin istiyorum, çünkü çok ağır bir şey yaşandı bu ülkede. Unutulsun, üstü kapatılsın hiç istemiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum, her şeye rağmen burada olduğunuz için”

sözlerini aktardı.

Ünlü şarkıcı Malatya konserinde depremi konuştu “Çok ağır bir şey yaşandı, unutulmamalı”

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29 Şub 2024 - 23:55 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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