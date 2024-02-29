Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Sürücülerden akaryakıt isyanı

Ardı arkası kesilmeyen akaryakıt zamları araç sahiplerini mağdur etmeye devam ediyor. Akaryakıttaki fiyat artışının önüne geçilmesinin gerektiğini ifade eden araç sahipleri gelişen teknoloji ile birlikte artık birçok kişinin elektrikli araç kullanmaya yöneldiklerini belirtti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19430674/suruculerden-akaryakit-isyani



Top şimdi Emlak Konut'ta

Depremlerin ardından yıkımı gerçekleştirilen Yeşilevler’in bulunduğu alanda Emlak Konut’un plan ve proje üzerinde çalışma yapacağı ifade edildi. Yeşilevler sakinleri çalışmaların bir an önce başlamasını talep ederken, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, ise önemli açıklamalarda bulunuldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19430883/top-simdi-emlak-konutta



Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı

1885 yılında inşa edilen ve 6 Şubat depremlerinde hasar alan Hacı Bekir Efendi Cami, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yer alıyor. Hacı Bekir Efendi Cami akıbetinin ne olacağı, aslına uygun yapılıp yapılmayacağı ise hala netlik kazanmadı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19431238/asirlara-meydan-okudu-depremlerde-hasar-aldi



Tarsim’de süprim krizi Üreticiler sigorta yaptıramıyor!

Malatya Valisi Ersin Yazıcı’yı ağırlayan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, yaşadıkları sorunları bir bir anlattı. Özellikle çiftçilerin TARSİM’le yaşadıkları süprim krizine dikkat çeken Kılınç, bu sorunun hükümet tarafından düzeltilmesi gerektiğini belirterek, “TARSİM şu anda Malatya üreticilerinin gözünde giderek düşüyor, kan kaybediyor. Poliçe sayımız azalıyor. Üreticimiz daha önce hasar gören kayısı bahçelerinde sigorta yaptırması bu şartlarda mümkün değil” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19433217/tarsimde-suprim-krizi-ureticiler-sigorta-yaptiramiyor

İhbar geldi, Hekimhan’da tren durduruldu!

Malatya’da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hekimhan Tren Garı’nda yolcu trenini durdurup arama yaptı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19435264/ihbar-geldi-hekimhanda-tren-durduruldu



Naci Görür’den 6 Şubat’a dair devasa benzetme 5 milyon ton dinamit

Türkiye’nin hiçbir zaman depremlerden kurtulamayacağını ve depremlerin bitmeyeceğini söyleyen Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Türkiye’nin deprem dirençli yerleşim alanlarına sahip olması lazım. Her depremde bir gecede 80-90 bin insanımızı toprağa veremeyiz. Ayıptır, günahtır, bunu kabul etmemiz mümkün değil.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19435809/naci-gorurden-6-subata-dair-devasa-benzetme-5-milyon-ton-dinamit