Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya… Bu şehirlerde o meslek grubu çok yorgun!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerinde milyonlarca insanın hayatı alt üst oldu. Bu şehirlerde mesleklerini yürütenlerin de birçok zorlukla karşılaştığı görüldü. O meslek grubundan biri de aile hekimleri…

“İYİLEŞTİRİLMEYEN ETKENLER NEDENİYLE YORGUN DÜŞÜYORLAR”

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Gökhan Erdoğan, deprem bölgesinde görev yapan aile hekimlerinin güçlükler içerisindeki çalışma şartlarına dikkat çekerek

“Kahramanmaraş depreminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, deprem bölgelerinde hayat hala konteyner ve çadırlarda devam ediyor. Zaten bölgede zor şartlar altında çalışan aile hekimleri yetmezmiş gibi bir de Sağlık Bakanlığı mevzuat düzenlemesi yapmadığı için performans baskısı, nüfus kaybı ve alamayacağı teşvik nedeniyle yaşayacağı gelir kaybına tasalanıyor. Aile Hekimleri meslekleri nedeniyle değil olumsuz ve iyileştirilmeyen dış etkenler nedeniyle yorgun düşüyor”

diye konuştu.

HATAY, KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN VE MALATYA…

Konteynerlerde zor şartlarda görev yapan aile hekimlerinin, ulaşamadığı, göç eden ve belki de hala kayıp olan bir çocuğun aşısını yapamadığı veya boy-kilosunu ölçemediği için maaşından kesinti yapılacağını belirten Dr. Gökhan Erdoğan,

“Depremin yıl dönümünde AHEF Yönetim Kurulu olarak Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerimizin durumunu görmek üzere saha gezileri yaptık. Meslektaşlarımızın ne zor şartlarda hizmet verdiğine şahit olduk. Sağlığın en temel noktası olan aile hekimliği uygulamasının önemini kavrayıp hızlıca prefabrik ve müstakil aile sağlığı merkezleri yapılıp Aile Hekimlerine teslim edilmeliyken aksine hala bu mevsimde ısınamayan bundan birkaç ay sonra ise içinde sıcaktan kavrulacakları konteynerlerde özveri ile görev yapan aile hekimlerimizin ne zor şartlarda çalıştığına şahit olduk”

ifadelerini aktardı.

EKONOMİK DESTEK TALEBİ

AHEF Genel Sekreteri Dr. Gökhan Erdoğan, Kahramanmaraş depreminde yaşananlardan ötürü özellikle de bölgedeki aile hekimlerinin çok üzgün olduklarını ancak bölgedeki halka en iyi hizmeti verebilmek için de üzerlerinden bazı yüklerin alınması ve ekonomik olarak da desteklenmeleri gerektiğini belirtiyor. Bir yandan depremin derin yaraları hala sarılamamışken bir yandan da ekonomik zorluklarla mücadele etmenin aile hekimlerinin performansına olumsuz yansımasından endişe ettiklerini dile getiriyor.

Bu şartlarda çalışmak yetmezmiş gibi çoğu aile hekiminin ailesinden ayrı bu konteynırlar da kalmaya devam ettiğini söyleyen Dr. Erdoğan, aile hekimliğinin fiilen uygulanamaz hale geldiği birçok bölgede hekimlerin, halkın sağlık hizmetinden mahrum kalmaması için ayrım yapmaksızın tüm hastaları tedavi ettiklerini ve birçok alanda gönüllü nöbetler tutmaya devam ettiklerini vurguluyor.

Dr. Gökhan Erdoğan Sağlık Bakanlığının desteğini isteyerek Bakanlığın kaynaklarını ve enerjisini öncelikle hekimlere güvenli çalışma ortamı ve aile bütünlüğünü sağlayacak güvenli yaşam alanları sağlamaya kullanmasını talep ettiklerini belirtti. Erdoğan, eğer hekimlerin ihtiyaçları ve önerileri dikkate alınmaz ise bölgede yaşanacak aile hekimi eksiği ve buna bağlı ortaya çıkacak sağlık sorunlarında sorumlunun Sağlık Bakanlığı yetkilileri olacağına vurgu yaptı.