Otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı

Şırnak'ın Cizre Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Remziye Y. idaresindeki 48 AIV 833 plakalı otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk etti.
Polis ekipleri, kazanın detaylarını incelemek üzere soruşturmayı başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.