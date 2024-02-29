- Gündem

Otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak'ın Cizre Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Remziye Y. idaresindeki 48 AIV 833 plakalı Honda marka otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı mask
Otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı
Otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak'ın Cizre Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Remziye Y. idaresindeki 48 AIV 833 plakalı otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı

Kaza, otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk etti.

Polis ekipleri, kazanın detaylarını incelemek üzere soruşturmayı başlattı.

Otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şırnak, Cizre Caddesi, trafik kazası, Otomobil, kaza, soruşturma, yaralı

29 Şub 2024 - 20:55 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL