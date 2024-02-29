Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Şubat ile biten haftada 2 milyar 458 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Şubat ile biten haftada 2 milyar 458 milyon dolar azalarak, 131 milyar 750 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 92 milyon dolardan 82 milyar 479 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 23 Şubat haftasında 1 milyar 155 milyon dolar artarak 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.