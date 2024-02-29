- Asayiş

İhbar geldi, Hekimhan’da tren durduruldu!

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Malatya’da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hekimhan Tren Garı’nda yolcu trenini durdurup arama yaptı.

İhbar geldi, Hekimhan’da tren durduruldu! mask
İhbar geldi, Hekimhan’da tren durduruldu!
İhbar geldi, Hekimhan’da tren durduruldu!
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Malatya’da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hekimhan Tren Garı’nda yolcu trenini durdurup arama yaptı.

İhbar geldi, Hekimhan’da tren durduruldu!

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde trenle yolculuk yapan bir kadının valizinde yapılan aramada margarin kutuları içerisine gizlenmiş 1 kilo 345 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda 3 zanlı gözaltına alındı.

İhbar geldi, Hekimhan’da tren durduruldu!

Malatya’da, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler Hekimhan Tren Garı’nda durdurulan bir yolcu treninde arama yaptı. Yapılan aramada bir kadın yolcunun valizinde 2 parça halinde margarin kutuları içerisine gizlenmiş 1 kilo 345 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili B.G., R.G. ile C.A. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İhbar geldi, Hekimhan’da tren durduruldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 Şub 2024 - 20:30 Malatya- Asayiş

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