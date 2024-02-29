Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen firari hükümlüyü Haliliye ilçesinde yakaladı.

Yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı