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Hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı mask
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Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen firari hükümlüyü Haliliye ilçesinde yakaladı.
Yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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29 Şub 2024 - 20:18 - Gündem

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