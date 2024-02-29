Konteyner kent girişinde trafik kazası: 2 çocuk yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Konteyner Kent girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abadulsamet B. (9) ve M. Kerim P. (7) isimli çocuklara, Hasan H. idaresindeki 02 BA 483 plakalı hafif ticari araç çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaparak ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralı çocuklar hastanede müşahede altına alınırken, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve sorumluların tespiti için çalışmalar sürdürülüyor. Kamuoyuna, soruşturmanın gelişmeleri aktarılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı