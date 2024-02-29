Öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

Adıyaman merkez Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan olayda, dışarıdan söylenen yemekten etkilenen 7 öğrenci mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, öğrencilerin yemekten etkilenmesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şu an için öğrencilerin zehirlenme sebebiyle yedikleri yemekle ilgili detaylı bilgi verilmedi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Kamuoyuna yeni gelişmeler aktarılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı