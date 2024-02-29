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Öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

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Adıyaman merkez Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan olayda, dışarıdan söylenen yemekten etkilenen 7 öğrenci mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi mask
Öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi
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Adıyaman merkez Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan olayda, dışarıdan söylenen yemekten etkilenen 7 öğrenci mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

Edinilen bilgilere göre, öğrencilerin yemekten etkilenmesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

Şu an için öğrencilerin zehirlenme sebebiyle yedikleri yemekle ilgili detaylı bilgi verilmedi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Kamuoyuna yeni gelişmeler aktarılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu, Yemek, zehirlenme, Tedavi

29 Şub 2024 - 20:10 - Asayiş

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