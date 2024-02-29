- Gündem

Tefecilere operasyon: 4 gözaltı

ABONE OL Google News Sayfamız

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Tefecilere operasyon: 4 gözaltı mask
Tefecilere operasyon: 4 gözaltı
Tefecilere operasyon: 4 gözaltı
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Tefecilere operasyon: 4 gözaltı

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 26 Şubat 2024 tarihinde şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 4 adreste arama faaliyeti gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonda 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 13 adet tabanca fişeği, 15 adet muhtelif belge, 4 adet senet, 4 adet satış sözleşmesi, 1 adet ajanda ve 37 adet tarihi eserin ele geçirildiği ifade edildi.

Tefecilere operasyon: 4 gözaltı

Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı belirtilirken, sorgularının ardından adli makamlara çıkarılan şüphelilerden birinin tutuklandığı, diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Tefecilere operasyon: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Muş İl Jandarma Komutanlığı, operasyon, gözaltı, Tutuklama, Muş Valiliği, tefecilik suçu

29 Şub 2024 - 20:08 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL