Tefecilere operasyon: 4 gözaltı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 26 Şubat 2024 tarihinde şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 4 adreste arama faaliyeti gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonda 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 13 adet tabanca fişeği, 15 adet muhtelif belge, 4 adet senet, 4 adet satış sözleşmesi, 1 adet ajanda ve 37 adet tarihi eserin ele geçirildiği ifade edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı belirtilirken, sorgularının ardından adli makamlara çıkarılan şüphelilerden birinin tutuklandığı, diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı