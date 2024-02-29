Silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı

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Kayseri'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı