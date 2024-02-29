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Silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı

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Kayseri'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı mask
Silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, operasyon, silah kaçakçılığı, gözaltı, Şüpheli

29 Şub 2024 - 19:52 - Gündem

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