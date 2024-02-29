Adıyaman'da üç kişiyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü'nde yaşanan acı olayın ardından, şüpheli Kasım A., eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürmekle suçlanarak jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Kasım A.'nın yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Adıyaman Adliyesine sevk edilmesiyle ilgili gelişmeler yaşandı. Jandarma karakolundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kasım A. ile yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen üç kişi, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Özel Hareket Tabur Komutanlığı ekiplerince alınan sıkı güvenlik önlemleriyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Jandarma Özel Harekat Timleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, adeta kuş uçurtmadı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin ardından, Adıyaman Adliyesine sevk edildiği belirtildi.

Bu üzücü olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve detaylar netleşmeye çalışılıyor. Kamuoyuna yeni gelişmeler aktarılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı