29 Şub 2024 - 19:41 - Gündem

Heyelan sonrası Fırat Nehri'nde balıklarda öldürücü etki tespit edilmedi

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan heyelan olayının ardından Fırat Nehrinde, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda balıkları öldürücü etkiye sahip herhangi bir değere rastlanmadı.