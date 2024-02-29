Ortaokul öğrencisi bıçaklandı, soruşturma başlatıldı

Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda yaşanan olayda bir öğrenci bıçaklandı.

İddialara göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebep yüzünden, 14 yaşındaki A.V. isimli öğrenci, ismi açıklanmayan bir diğer öğrenci tarafından okul içerisinde bıçaklandı.

Yaralanan öğrenci, bacağından aldığı bıçak darbesi sonucu acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer öğrencinin ise olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis ekipleri, olaya karışan diğer öğrenciyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencinin neden saldırıya uğradığı ve olayın arka planıyla ilgili ise detaylı bir inceleme başlatıldı.

Toplumda endişe ve tedirginlik yaratan bu olayın ardından, okul yönetimi ve yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını belirtti. Kamuoyuna, olayla ilgili gelişmelerin aktarılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı