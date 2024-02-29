Sivas havasında acil kurtuluş: Ambulans helikopter hizmette

Türkiye'nin en büyük ikinci yüzölçümüne sahip olan ve 16 ilçesi ile bin 234 köyüne hizmet veren Sivas, artık acil durumlarda daha hızlı sağlık hizmetine erişim sağlayacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas'ın yanı sıra Tokat, Giresun ve Erzincan'a hizmet verecek ambulans helikopter, Sivas'a geldi.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, helikopterin gelmesiyle ilgili yaptığı açıklamada,

"İlimizde sağlık hizmetlerini daha da yukarıya taşıyacak önemli bir hizmeti halkımızın istifadesine sunmuş durumdayız. Ambulans helikopterimiz Sivas'ımızda hizmete başlamış durumda. Bu helikopter sadece ilimize hizmet etmeyecek. Aynı zamanda Tokat'ın tamamına, Giresun'un ve Erzincan'ın bir bölümüne hizmet edecek."

dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise ambulans helikopterinin şehre hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak,

"Son 20 yılda şehrimizde sağlık alanında önemli yatırımlar oldu. Ambulans helikopterimiz artık Sivas ve bölgenin hizmetinde olacak. Kazasız belasız inşallah Sivas'a hizmet edecek."

şeklinde konuştu.

Ambulans helikopteri, acil vakalarda hastaların daha hızlı bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayarak, bölgedeki sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı