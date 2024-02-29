Aranan 3 firari yakalandı

Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 3 firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, şantaj ve cinsel taciz" suçlarından 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. Hamur ilçesinde, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. Doğubayazıt ilçesinde, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. Patnos ilçesinde gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı