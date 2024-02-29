Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bintaş köyünde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Baran Cengiz, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ergani Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.