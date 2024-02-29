Beşiktaş’ta Galatasaray mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta derbi mesaisi başladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün akşam oynanan Konyaspor müsabakasında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. 4’e 1 pas ve top kapma çalışmalarının ardından bir süre yarım sahada minyatür kale oynayan oyuncular, idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.