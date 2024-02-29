Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Yaşar’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Karakuş’un taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmihan Almasulu’nun taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Yeşilyurt,
91 yaşında vefat eden ve Tosöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Cumali Kurt’un taziye adresi: Tosöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,
57 yaşında vefat eden ve Develi Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Melek Kaya’nın taziye adresi: Develi Mahallesi, Akçadağ,
93 yaşında vefat eden ve Sütlüce Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zeynep Meşe’nin taziye adresi: Sütlüce Mahallesi, Yeşilyurt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.