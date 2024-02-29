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PTT duyurdu TSK personeline indirimli olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ ve Millî Savunma Bakanlığı arasında yapılan iş birliği çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve aileleri yurtiçi kargo gönderiminden indirimli olarak faydalanacaklarını bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve birinci derece aile bireylerine yüzde 30 indirim uygulanacak.

PTT duyurdu TSK personeline indirimli olacak mask
PTT duyurdu TSK personeline indirimli olacak
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PTT AŞ, Millî Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve birinci derece aile bireylerine özel PTT Kargo’dan yapacakları yurtiçi kargo gönderimlerinde yüzde 30 indirim uygulamaya başladı.

PTT duyurdu TSK personeline indirimli olacak

PTT’DEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE ÖZEL DESTEK

PTT AŞ, Terörle Mücadele Harekât Alanı ve Suriye Harekât Alanı gibi önemli noktalarda ateş hattında bulunan ve canları pahasına görev yapan kahraman TSK mensuplarına desteklerini sürdürüyor. PTT AŞ, bu kampanyayla Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ailelerine moral ve motivasyon sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda tüm TSK mensupları ve ailelerine, yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde güncel tarife üzerinden yüzde 30 indirim uygulanıyor. Söz konusu indirimden TSK personeli ve aileleri, PTT iş yerlerinde personele ait çipli akıllı kurum kimlik kartları veya aile bireylerine ait kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekleri bildirildi.

PTT duyurdu TSK personeline indirimli olacak

Kaynak: BÜLTEN

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29 Şub 2024 - 16:59 - Gündem

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