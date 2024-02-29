Onuachu'dan kötü haber

RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada mücadele sırasında sakatlanarak oyundan alınan Onuachu'nun sağlık durumu ile ilgili kulübü Trabzonspor bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol ön kolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Oyuncunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı yapılacak tedavinin ardından belli olacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı