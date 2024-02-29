Tarsim’de süprim krizi Üreticiler sigorta yaptıramıyor!

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Ziraat Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle ziyaret ederek, bir süre istişarede bulundu. Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretten sonra gazetecilere bir açıklamada bulunan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya kamuoyuna, üreticilere yaptığı destekten dolayı Malatya Valisi Ersin Yazıcı’ya teşekkür ettiklerini ifade eden Kılınç, Vali Yazıcı’nın Malatya’da faaliyet gösteren tüm ziraat odası başkanlarını bir araya toplayarak kendilerini ziyaret ettiğini söyledi.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ KAYISI”

TARSİM konusunda üreticilerin mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Kılınç,

“Valimizle tarımla alakalı eksikler, yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulunduk. ‘Asrın felaketi’nde herkes zarara uğradı, mağduriyet yaşadı. Biz ziraat odaları olarak da yıkılan odalarımız oldu. Odalarımızın bu üretim sezonunda faal olması şartı var. Bu gibi konularda Sayın Valimiz gereken destekleri daha önce de sağladığı gibi bugün de bunları kendilerine arz ettik. Üreticiler olarak elimiz şu anda böğrümüzde. Yine erkenci iklim dolayısıyla kayısılarımız şubat ayını bitirmeden erken çiçek açmaya başladı. Bu Malatya için büyük bir risk. Yaralarımızın sarılmasında en büyük destekçimiz kayısıdır. Kayısı üretiminde eğer bir afet yaşarsak insanlarımız daha çok mağdur olacaklar ve daha çok üzüleceğiz. Bu konuda kimsenin daha önceden iklimsel şartlar için tedbir alma şansı yok. Ama TARSİM daha önce hasar gören bahçeler için sürprim sistemini kapattı ve sigorta yapmıyor. Bu konuda üreticilerimizin mağduriyeti var”

şeklinde konuştu.

“ŞİMDİ ÜRETİCİLERİMİZİN GÜVENCESİ YOK”

İklim değişikliği nedeniyle birkaç yıldır kabus yaşadıklarını ifade eden Kılınç,

“Sürprim yüksek olduğu için sistemi kapatmışlar ve o parsel numaralarıyla biz bankalara, sigorta bayilerine sigorta yapmaya gittiğimiz zaman bize ‘Bu arazi sisteme kapalı’ diyor. Biz bu sorunu TARSİM Genel Müdürlüğümüze taşıdığımızda böyle bir şey olamayacağını söylüyorlar. Buradaki banka ve sigorta bayileri ise sistemi kapattıklarını söylüyorlar. Burada TARSİM üreticimizin emeğinin güvence altına alınması konusunda yetersiz kaldı. Bunu açık yüreklilikle ifade ediyorum. Şimdi üreticilerimizin güvencesi yok. Üreticilerimiz ürünlerini bir yıldır afet şartlarında baktı ama bugün küresel ısınmayla gelen iklim değişikliğinden dolayı birkaç yıldır bu kabusu yaşıyoruz. Şu anda da ağaçlarımız erkenden çiçek açtı, şimdi en büyük korkumuz ve problemimiz bu”

diye konuştu.

“BİZE YANLIŞ BİLGİ VERİLDİ”

Bu sorunu Ankara’da dile getirdiklerini belirten Kılınç,

“TARSİM’deki, bu sürprim sorununun Bakanlar Kurulu kararıyla olayını ortadan kaldırmasını istiyoruz. Biz zaten Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak bu konuyu takip ediyoruz. Biz bu konuyu Ankara’da gündeme getirdik. Ancak bize yanlış bilgi verildi. Genel Müdürlük böyle bir şey yapmadıklarını söyledi. ‘Sistemi kapatmadık ama sürpriminiz yüksek çıktığı için böyle oluyor’ dendi. Böyle bir şey yok, bankalar da ‘Sistemi kapatmışlar’ diyerek tam tersini söylüyor”

dedi.

“SİSTEM KAPALI”

“TARSİM üreticimizin hem bitkisel hem hayvansal güvencesinin sorumluluğunu üzerine alamadı” diyen Kılınç, sözlerine şöyle devam etti:

“Üreticimiz TARSİM sigortasını yaptırmak istiyor ama şu durumda yaptıramıyor. Sürprim varsa özellikle hiç yaptıramıyor. Sürprim sorunu nedeniyle Malatya’da TARSİM sigortalarında ülke genelinde birinciyken, sanırım o birinciliğini kaybetti. Artık üreticimiz sigorta yaptıramıyor. TARSİM’in şartlarının hükümet tarafından iyileştirmesi gerekiyor. TARSİM’de çalışanların bu işte bir suçu ve günahı yok. Siz eğer hükümet olarak bu sigorta sistemini desteğinizi artırmazsanız, bu desteği vermezseniz üreticiler mağdur olur. Her riskle karşı karşıya olan üreticilerimizin bu ürününü bir güvence altına alınması için hükümetin TARSİM konusundaki desteğini artırmasını ve süprim olayını oradan kaldırmasını istiyoruz. TARSİM şu anda Malatya üreticilerinin gözünde giderek düşüyor, kan kaybediyor. Poliçe sayımız azalıyor. Üreticimiz daha önce hasar gören kayısı bahçelerinde sigorta yaptırması bu şartlarda mümkün değil. Zaten sistem de kapatıldı.”

“BİZLERİ BU KONUDA DİNLEDİLER”

Diğer sorunları da Vali Yazıcı’ya aktardıklarını belirten Kılınç,

“Sayın Valimize aktardığımız bazı konular daha var. Geçen yıl depremlerden dolayı Akçadağ, Doğanşehir ilçelerinde yıkılan su kanallarımız vardı. bu kanalların bir kısmı imar edildi, yapıldı ancak bir kısmını müteahhit firma tamamlayamadı. Bu konuda Sayın Valimizin desteklerini istedik. Sayın Valim tarımla alakalı gıdanın ne kadar önemli olduğunu, insan nüfusunun çoğalmasıyla beraber hem hayvancılık sektöründe hem de tarımdaki sıkıntıları bilen birisi. Bizleri bu konuda dinlediler, sorunlarımızı kendilerine arz ettik”

dedi.