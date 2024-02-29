29 Şub 2024 - 15:49 - Gündem

Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak. Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan duyurularda, birçok ilçede elektrik kesintisi olacağı belirtildi. İşte 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü Mersin'de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler: