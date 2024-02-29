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Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

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Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak. Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan duyurularda, birçok ilçede elektrik kesintisi olacağı belirtildi. İşte 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü Mersin'de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler:

Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak mask
Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak
Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak
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Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak. Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan duyurularda, birçok ilçede elektrik kesintisi olacağı belirtildi. İşte 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü Mersin'de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler:

Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

AKDENİZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması 29.02.2024 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar, Aslan, Bostancı, Kış, Kurtoğlu, Manolya, Pompa, Çiftlik, İncekeli, Şıh İbrahim Hekim, Akdeniz-1, Bulut- 1, Tunceroğlu, Sait, Zeytin, Doğan. Çulfa, Güney-1, Göçtü, Parlak, Türkoğlu, Atatürk-4, Gündoğdu, Sapandere, Süleyman Demirel, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Küme Evler, Döner, Gülbahar, Hazine, Selen, Sera. Seçkin, Muştu, Serhat, Tepe-1, Şirin, Dağlıoğlu, Özgür, Dikbaş, Çılgın, Malaz

Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

YENİŞEHİR İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması 01.03.2024 09:00 – 15:00

Etkilenen Cadde / Sokak: 3401/1, 3434, 3425, ATATÜRK_2, 3429, 3417, 3437, 3489, 3403, 3436, 3428, 3409, 3415, 3491, 3466, 3484, 34102, 34105, 3443, 3498, 34106, 99012, KARAİSALI

Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması 01.03.2024 09:00 – 17:00

Etkilenen Cadde / Sokak: 266, 268, 271_1, 272_1, 263, 262, Köserellik, 226_2, 437_2, 269_1, 273_1, 264, Cumhuriyet (Yeni), 115, 274, 406_1, 420, 425_1, 426, 429, 431, 432, 436, 456, 460, 461, 462_1, 464, 465, 470, 473, 474, 478_1, 479, 480, 481, 482, 443, 444, 449_2, 452, 453_1, 455, 475, 476, 477_1, 484, 489, 495, 497, Cumapınarı, İstiklal_1, Atatürk_2, Cumhuriyet, Çamlıbel, Çirişlitepe, Çanakçeşme, 418, 491, 471, 468_1, 496, 492, 256_1, 467, 1457, 1270, 472, 490, 1493, 1447, 448, 1459, Kepirli

Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması 29.02.2024 09:00 – 17:00

Etkilenen Cadde / Sokak: Ballıca, Manda, Çelebi, Camilimanda, Esenler, Hacıbozan, Kanberhüyüğü Mücavir, Kanberhüyüğü, Karayayla, Kocaköy, Konaklar, Afet Evleri, Kumdere Merkez, Muratlı, Nemiroğlu, Tekeliören, Yunusoğlu, Yüksek. Sakızçukuru, İnbaşı, Sıraköy Merkez, Karabucak_2. Özlüce., Hacı Bektaş (Yiğitbaşı), Stadyum, Yüksek S. Kanal Üzeri, Uğur Mumcu (Yiğitbaşı), Ada, Arıklı, Avadan, Bahçe, Günyurdu Merkez, Atgirmez, Kütüklü, Özlüce, Tepeçaylak, Topçu

Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

SİLİFKE İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması 01.03.2024 09:00 – 17:00

Etkilenen Cadde / Sokak: Yokuşbaşı Kümesi, Aktanlı, Balandız, Gölbeleni, Kavak, Merkez_7, Bahçebaş.

Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

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29 Şub 2024 - 15:49 Mersin- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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