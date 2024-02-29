Mersin'de 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak. Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan duyurularda, birçok ilçede elektrik kesintisi olacağı belirtildi. İşte 29 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü Mersin'de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler:
AKDENİZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması 29.02.2024 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar, Aslan, Bostancı, Kış, Kurtoğlu, Manolya, Pompa, Çiftlik, İncekeli, Şıh İbrahim Hekim, Akdeniz-1, Bulut- 1, Tunceroğlu, Sait, Zeytin, Doğan. Çulfa, Güney-1, Göçtü, Parlak, Türkoğlu, Atatürk-4, Gündoğdu, Sapandere, Süleyman Demirel, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Küme Evler, Döner, Gülbahar, Hazine, Selen, Sera. Seçkin, Muştu, Serhat, Tepe-1, Şirin, Dağlıoğlu, Özgür, Dikbaş, Çılgın, Malaz
YENİŞEHİR İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması 01.03.2024 09:00 – 15:00
Etkilenen Cadde / Sokak: 3401/1, 3434, 3425, ATATÜRK_2, 3429, 3417, 3437, 3489, 3403, 3436, 3428, 3409, 3415, 3491, 3466, 3484, 34102, 34105, 3443, 3498, 34106, 99012, KARAİSALI
TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması 01.03.2024 09:00 – 17:00
Etkilenen Cadde / Sokak: 266, 268, 271_1, 272_1, 263, 262, Köserellik, 226_2, 437_2, 269_1, 273_1, 264, Cumhuriyet (Yeni), 115, 274, 406_1, 420, 425_1, 426, 429, 431, 432, 436, 456, 460, 461, 462_1, 464, 465, 470, 473, 474, 478_1, 479, 480, 481, 482, 443, 444, 449_2, 452, 453_1, 455, 475, 476, 477_1, 484, 489, 495, 497, Cumapınarı, İstiklal_1, Atatürk_2, Cumhuriyet, Çamlıbel, Çirişlitepe, Çanakçeşme, 418, 491, 471, 468_1, 496, 492, 256_1, 467, 1457, 1270, 472, 490, 1493, 1447, 448, 1459, Kepirli
TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması 29.02.2024 09:00 – 17:00
Etkilenen Cadde / Sokak: Ballıca, Manda, Çelebi, Camilimanda, Esenler, Hacıbozan, Kanberhüyüğü Mücavir, Kanberhüyüğü, Karayayla, Kocaköy, Konaklar, Afet Evleri, Kumdere Merkez, Muratlı, Nemiroğlu, Tekeliören, Yunusoğlu, Yüksek. Sakızçukuru, İnbaşı, Sıraköy Merkez, Karabucak_2. Özlüce., Hacı Bektaş (Yiğitbaşı), Stadyum, Yüksek S. Kanal Üzeri, Uğur Mumcu (Yiğitbaşı), Ada, Arıklı, Avadan, Bahçe, Günyurdu Merkez, Atgirmez, Kütüklü, Özlüce, Tepeçaylak, Topçu
SİLİFKE İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması 01.03.2024 09:00 – 17:00
Etkilenen Cadde / Sokak: Yokuşbaşı Kümesi, Aktanlı, Balandız, Gölbeleni, Kavak, Merkez_7, Bahçebaş.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.