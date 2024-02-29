Gezer: Artık her mahallemizin sosyal yaşam merkezi olacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, 31 Mart akşamı yetki aldıklarında yapacakları projelerinden birinin de her mahalleye çok amaçlı sosyal yaşam merkezi kurmak olduğunu söyledi. Projesiyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. İbrahim Gezer, “Artık her mahallemizin çok amaçlı sosyal yaşam merkezi olacak” dedi.

Yetki aldıkları halde her mahalleye sosyal yaşam merkezi yapılacağını bildiren Prof. Dr. İbrahim Gezer,

“Artık her mahallemizin çok amaçlı sosyal yaşam merkezi olacak. Çocukların, gençlerin, kadınların kısaca bütün mahalle sakinlerinin bir araya geleceği, konuşacağı, sohbet edeceği, seminer ya da konferans yapacağı, kitap okuyacağı, ders çalışacağı, spor yapacağı, masa tenisi ve benzeri oyunlar oynayacağı, birlikte vakit geçireceği, sosyalleşmeyi ve ortak organizasyonlar yapabileceği bir yerinizin olmadığını biliyoruz. Ama artık olacak. Önceliği kırsal alanlara verilmek üzere bütün mahallemize çok amaçlı sosyal yaşam merkezi kazandırarak şehrimizi ortak aklın katılımcılığın ve dayanışmanın başkenti yapma iddiamızı bir adım daha öteye taşıyacağız”

şeklinde konuştu.

“ARTIK YALNIZ DEĞİLSİNİZ BU YOLDA BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

Bu merkezlerin kullanım şartlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenerek muhtarların sorumluluğuna verileceğini ifade eden Gezer,

“Bu merkezler toplu organizasyonların yapılabileceği, çok amaçlı bir salon, öğrencilerin ders çalışıp kitap okuyabileceği bir kütüphane, gençlerin masa tenisi ve benzeri oyunlar oynayabileceği bir kafe, bir muhtar ofisi ve bir bahçeden oluşacaktır. Bu merkezlerin güvenlik, temizlik, ısınma ve ücretsiz internet hizmetleri Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Darende, Kuluncak, Hekimhan, Yazıhan, Arguvan, Arapgir, Kale, Pütürge ve Doğanyol kırsalında yaşayan kardeşlerim artık yalnız değilsiniz. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz”

ifadelerine yer verdi.

“HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE PROJELERİMİZİ MÜZAKERE ETTİK”

Öte yandan Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya Birlik ve Dayanışma Platformu (MABİDAP) ile ASKON’u da ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Buradaki ziyaretlerinde sivil toplum ve katılımcılık konusundaki projeleri dernek üyeleri ile müzakere eden Gezer,

“Verimli ve dolu dolu geçen program için MABİDAP Başkanı Doğan Dönmez, Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin ve Kadın Kolları Başkanı Handan Bulut nezdinde tüm MABİDAP üyelerine çok teşekkür ederim. Yine şehrimizin önde gelen iş insanları oluşumlarından ASKON’u ziyaret ederek ekonomik kalkınma ve işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığıyla mücadele projelerimizi müzakere ettik. Oldukça verimli geçen program için Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak’ın nezdinde bütün ASKON üyelerine teşekkürü bir borç bilirim”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN