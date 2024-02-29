“Malatya’ya köle olacağımı bütün Malatya biliyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, dün Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde proje tanıtım toplantısı düzenledi. Programa CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Er, parti teşkilatı, CHP ilçe belediye başkan adayları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program video gösterimi ile devam etti. Programda konuşan ve Malatya’yı yakından tanıdığını belirten Veli Ağbaba, Malatya’ya birçok hizmetin gelmesinde kendisinin emekleri olduğunu söyledi.

“MALATYA’YA BİR HAKSIZLIK YAPILIYORDU EN SERT ŞEKİLDE KARŞI ÇIKTIM”

Malatya’ya hizmet için uğraşıp, didindiğini kaydeden Ağbaba,

“Malatya’yı cadde cadde, sokak sokak, köy köy biliyorum. Hem esnaflığımızdan hem de siyasetten dolayı Malatya’yı yakından tanıyorum. Ben bu şehirde konuşmayı, yürümeyi öğrendim. Her şeyim burada. Bu kenti aşkla seviyorum. Bu kenti büyük bir bağlılıkla seviyorum ve kendimi güvende hissettiğim tek il Malatya. Ben bu kentteki sağcı, solcu, muhafazakâr, ülkücüsünü, sosyal demokratını her kesimi aynı duygularla, aynı vicdanla, aynı kalple seviyorum ve sevmeye devam edeceğim. Kendini nasıl tanımlarsın derseniz birinci söyleyeceğim şey Türkiye’nin her yanında ifade ettiğim gibi Malatyalıyım. Kendimi tanıttığımda ilk söylediğim şey Malatyalı olmam. Milletvekilliği hayatım boyunca da Malatyalıların hizmetinde olmaya çalıştım. Bir muhalefet milletvekili gibi davranmadım. Malatya’nın çıkarı söz konusuysa babamı ve parti tanımadım. Malatya’ya bir haksızlık yapılıyordu en sert şekilde karşı çıktım. Malatya’nın hizmet alabilmesi için uğraştım, didindim. Bu kentin bugüne gelmesinde göletlerinin, yollarının yapılmasında birçok hizmetin gelmesinde bir muhalefet milletvekili olarak rolüm olduğunu tüm Malatya ve tüm meclis biliyor. Bundan sonra da Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceğim”

şeklinde konuştu.

“KARDEŞLERİMİZİN ÖNEMLİ BİR KISMI VELİ AĞBABA’YA OY VERİRİZ DİYOR”

Neden Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Ağbaba,

“Ben pandemi de maske dağıtırken böyle bir niyetim yoktu, pandemide devlet maske bulamazken Türkiye’nin çeşitli yerlerinden maske getirip dağıttık. Böyle bir niyetim yoktu ya da depremde mücadele ederken böyle bir niyetim yoktu. Anketler yapılıyor, anketlerde sorulan sorulardan biri şu; ‘Malatya’da kimi Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak görmek istersiniz?’ Büyük çoğunlukla Veli Ağbaba çıkıyor. Ardından adaylar belli olunca tekrar sorular soruluyor orada da önemli ölçüde birinci olarak Veli Ağbaba çıkıyor. Anketin açılımlarına bakıyoruz kimler Veli Ağbaba’nın adaylığını istiyor, Cumhuriyet Halk Partililerinin tamamına yakını. AK Parti’ye geçmiş seçimlerde oy vermiş kardeşlerimizin önemli bir kısmı, geçmişti MHP’ye oy vermiş, milliyetçi-ülkücü kesimden arkadaşlarımızın önemli bir kısmı, İYİ Parti’ye oy veren kardeşlerimizin önemli bir kısmı Veli Ağbaba’ya oy veririz diyor yani Malatya, Veli Ağbaba’yı çağırıyor. Malatya, Veli Ağbaba’yı çağırırsa bırakın belediye başkanlığını eğer ihtiyaç duyuyorsa bırakın o koltukta oturmayı Malatya’ya köle olacağımı bütün Malatya biliyor”

ifadelerine yer verdi.

“MALATYA MİLLİYETÇİSİYİM”

Seçildiği takdirde tüm Malatya’nın belediye başkanı olacağını söyleyen Ağbaba,

“Adaylığımın açıklandığı ilk gün Malatya’da bir konuşma yaptım. Benim aday olmamı kimler istiyor; muhafazakârlar, milliyetçiler, sosyal demokratlar dolayısıyla ben o gün partimizden de izin alarak dedim ki ben bugün burada onurla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi rozetimi çıkarıyorum ve Türk bayrağı rozetini takıyorum. Göreve gelirsem de 5 yıl boyunca başka bir rozet takmayacağım sadece Malatya’nın ve sizlerin belediye başkanı olacağım sözünü burada vermek istiyorum. Ben bir dar grubun, bir kesimin belediye başkanı olmayacağım, ben tüm Malatya’nın belediye başkanı olacağım. Hele hele bugünlerde depremde, afette, yoklukta, yoksullukta, acı da parti ayrımı gözetiliyorsa ondan siyasetçi olmayacağı gibi Malatyalı da olmaz. Depremde ve pandemide benim partim yoktum. Benim sağım-solum yok ben bir tek gideceğim yer var Malatya, ben Malatyalıyım, Malatya milliyetçisiyim. Malatya milliyetçiliğinin nasıl olduğunu da belediye başkanlığı dönemimde hem verilen hizmetlerle göreceksiniz hem de bu kenti sadece bu bölgede değil tüm Türkiye’de tanıtma, kentin değerlerini öne çıkarmak, Malatya’yı eskisi gibi kötü şehirlerle değil iyi şehirlerle anılması da benim boynumun borcu olacak. Deprem hepimizi kötü etkiledi, hepimizin psikolojisi bozuldu. Depremi, düşündükçe gece uykularımız kaçıyor. Allah bir daha hiçbir kuluna böyle bir yıkımı, böyle bir acıyı yaşatmasın. Depremde sokaklarda geziyorum ilk gittiğim yer Hayat Sitesinin önü, enkazları geze geze Valiliğe gittim eksikleri hem oradaki yetkililere hem valiye hem bakana ilettim. İkinci depremde Hayat Sitesi’nin önünde yıkılmayan blok 15-20 saniye de yıkıldı ve üzerimize yıkılmasından son anda kurtulduk”

diye konuştu.

“KİMSE KENDİNİ DIŞLANMIŞ HİSSETMEYECEK”

Son olarak Malatya’yı adil bir şekilde yöneteceğini belirten Ağbaba,

“Enkazları gezerken aklıma geldi benim de burada bir evim var. ‘Bir bakayım bizim evde bir şey var mı?’ dedim. Eve giderken bir baba çaresizce üzerime doğru koşup, yakamı tutup, ‘Kurtar kızımı’ dedi. ‘Elimde hiçbir şey yok ne yapacağım’ dedim. Çaresizlik içinde, ‘kızımı kurtar, kızım enkazın altında sesini duyuyorum’ dedi. İsmi Gizem’di, Gizemi kurtardık. Şu anda aramızda. Gizem şanslı olanlardan, Gizem gibi yüzlerce insan maalesef enkazların altında inleyerek öldü. Maalesef torpilin olmadığı, girmediği bir kurum yok. Akrabaların girmediği bir kurum yok. Siyasetin girmediği bir kurum yok. Size sözüm söz olsun Malatya'yı adil bir şekilde yöneteceğim. Malatya'da kimse kendini dışlanmış hissetmeyecek. Bir işe biri mi alınıyor, bir kriter olacak. Vekilin yakını, il başkanının yakını, patronun yakını diye kimseye öncelik tanımayacağım. Tanıyacaksak bir önceliği en yoksula tanıyacağız. Yeni doğan bebek destek paketinin hizmetini hayata geçireceğiz. İhtiyaç duyan bebeklerimizin bezini, mamasını Malatya Büyükşehir Belediyesi karşılayacak”

açıklamasında bulundu.