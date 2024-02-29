29 Şub 2024 - 14:46 - Gündem

Hatay ve ilçelerinde hayat duracak saatlerce sürecek

1 Mart 2024 tarihinde Hatay ilinde gerçekleştirilecek olan elektrik kesintisi, Toroslar Elektrik tarafından duyuruldu. Kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Hatay ilinin birçok ilçesi bu kesintiden etkilenecek ve kesinti sabah saatlerinde başlayacak, akşam saatlerine kadar sürecek. İşte detaylar…