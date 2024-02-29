Hatay ve ilçelerinde hayat duracak saatlerce sürecek

1 Mart 2024 tarihinde Hatay ilinde gerçekleştirilecek olan elektrik kesintisi, Toroslar Elektrik tarafından duyuruldu. Kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Hatay ilinin birçok ilçesi bu kesintiden etkilenecek ve kesinti sabah saatlerinde başlayacak, akşam saatlerine kadar sürecek. İşte detaylar…
HATAY, REYHANLI İLÇESİ'NDE:
01.03.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında kesinti olacak.
Etkilenen Cadde / Sokak: Tanpon Bölge, Merkez, Atatürk, Dağınık Evler, Davutpaşa, Yassıkonak
HATAY, HASSA İLÇESİ'NDE:
01.03.2024 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında kesinti olacak.
Etkilenen Cadde / Sokak: Bintaş
HATAY, ERZİN İLÇESİ'NDE:
01.03.2024 tarihinde 09:30 - 17:30 saatleri arasında kesinti olacak.
Etkilenen Cadde / Sokak: Yıldırımlar, Yıldırım Beyazıt, Umut, Topraklık, Şehit Oğuzcan Ekiz, Nasrettin Hoca, Kargalar, Demokrasi, Albay Osman Tıbıkoğlu, Ahmet Vural, Yunus Emre, Süllüler, Ökkeş Süzer, Mimar Sinan, Hürriyet Küme Evleri, Hamzalı, Gül, Ali Yeğenoğlu, Albay İbrahim Vural, Ahmet Sökmen, Piyale Paşa, Mahmutlu Küme Evleri, Kara Höyük, Çevik
HATAY, DEFNE İLÇESİ'NDE:
01.03.2024 tarihinde 09:00- 17:00 saatleri arasında kesinti olacak.
Etkilenen Cadde / Sokak: Kara Geçili, Merkez, Ballıöz
HATAY, ANTAKYA İLÇESİ'NDE:
01.03.2024 tarihinde 09:00- 17:00 saatleri arasında kesinti olacak.
Etkilenen Cadde / Sokak: 639, 123., 625, 626, 628, 636, 633, 122., Şehit Ramazan Kaya, 125, 638, Mehmet Kafadar, 120., 121., 631, 3405., 131, 615, 624, 130, 128, 127, 627, 635, Ateş 5, 650, 651, 645, 3376., 3381., 3377., 3378., 3379., 3382., Şehit Polis Ahmet Benli, 3373., 3374., 3369., 3370., 3388., 49, 3371., 697., 382., 129., 145., 72, 76, 68, Şht. İlker Düzova, Şht. Erman Tosun, 82, 84, Şehit Polis Ahmet İşler, 70, 83, 80, 74, 3526., 77, 3522., 79, 3524., 78, 146, Arslan, Baybars, Sinem, 86, 3528., 3529., 3527., 3523., 3506., Şht. Erman Tosun 1, 358., Çevre Yolu, 511., 362., 378., İnönü 1, Nazım Hikmet, 361., 365., 385., 363., 372., 375., 525., 369., 324., 364., 370., 373., 374., 380., 384., 387., 390., 391., 393., 395., Atatürk(Çevre Yolu), 737., 740., 378/1., 366/1., 360/1., 48, 3464., 3471., 3468., Dr.Mustafa Gençay, 39, 3466., 47, 45, 3465., 3470., 75.Yıl, 51, Mehmet Kafadar, 3467., Aydınlıkevler 1, 6263., 6259., 6255., Dere Yatağı, 6268., 1.Çıkmaz, 6262., 6254., 6261., 6251., 6258., 2. Pınar, 6266., 6267., 6265., İzmir, M.Kemal Şeyhoğlu, 6252., 6264., 6257., 6256., 6253., 1. Pınar, Enzahlet, Barbaros, Mermerli-, Turgut Reis-, Gümüşlü, Gökçen, Beyazıt, Efeler, Çağıllık Çıkmaz, Özgen, Şekercik Çıkmazı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.