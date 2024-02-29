“Cumhuriyete Doğru” seyirciyle buluştu

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Cumhuriyete Doğru’ tiyatro oyunu bir öğretmenin şehitliği ziyaret ederek 10 yaşındaki öğrencisi Ali’ye, Cumhuriyetimizin nasıl ilan edildiğini anlatması ile başlıyor. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara’da Büyük Millet Meclisi'ni kurması ile devam eden süreçte, Milli Mücadele kahramanlarının ve Türk halkının tek yumruk oluşu ve kanlarının son damlasına kadar savaşarak milli mücadeleyi nasıl kazandığı konu ediliyor. Tiyatro oyunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan edişi ile tamamlanıyor.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletini arkalarına alıp Milli Mücadele'yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl kurduklarını gözler önüne seren tiyatro eseri, Bora Severcan tarafından yazıldı ve yönetildi. Koreografide Özgür Adam İnanç ve Serhat Güdül'ün imzaları bulunan tiyatro oyununun orijinal müzikleri ise Selim Atakan tarafından bestelendi. Proje yapımcılığını Volkan Severcan üstlenirken, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı.

Tiyatro gösterimine Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı