Sadıkoğlu “İşlemlerin vergisiz uygulanmasını talep ediyoruz”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 2024 yılının 2’nci Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Malatya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın’ın da davetli olarak katıldığı toplantıda Yeminli Mali Müşavir Bahadır Altaş, ‘Enflasyon Düzeltmesi’ uygulaması hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

“ENFLASYON DÜZELTMESİ SEBEBİYLE SÜRPRİZ VERGİYLE KARŞILAŞABİLİRLER”

İlk olarak 2003 yılında uygulanan enflasyon düzeltmesi işleminin, enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisinin giderilmesini amaçladığını dile getiren Yeminli Mali Müşavir Bahadır Altaş “Enflasyon düzeltmesi, mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin Türk Lirası değerlerinin, tablonun ait olduğu tarihteki değerine yükseltilmesinden ibaret bir işlemdir” dedi. Yirmi yıl aranın ardından ikinci kez uygulanacak işlemin mesleki açıdan ciddi bir iş temposunu beraberinde getireceğini belirten Altaş, "İlk uygulamanın yapıldığı 2003 yılında 650 bin olan mükellef sayısı 2023 yılında yaklaşık 2 milyona çıktı, uygulama yaklaşık 1 milyon 300 bin mükellef için bir ilk olacak. Mali tablolarında öz kaynağı yetersiz olan firmalar 2024 yılında enflasyon düzeltmesi sebebiyle sürpriz vergiyle karşılaşabilirler" dedi

“TALEP YAZIMIZI İLGİLİ BAKANLIKLARA GÖNDERDİK”

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan, bilanço esasına göre defter tutan tüm firmaların enflasyon düzenlemesine tabii olacağını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2023 yılında yaşadığımız depremler sonucu ciddi ekonomik kayıplar yaşamış mücbir sebep halinin devam ettiği illerimizde 2024 ve 2025 yılı enflasyon düzeltmesi işlemlerinin vergisiz olarak uygulanmasını, ihtiyari olmasını ve geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamasını talep ediyoruz. Bu konuda hazırladığımız talep yazımızı ilgili bakanlıklara gönderdik. Sürecin takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN