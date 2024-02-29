Akran zorbalığına karşı ne yapılabilir?

Topak akran zorbalığının sözlü olmasının yanı sıra fiziksel, duygusal veya cinsel içerikli olabileceğinin de altını çiziyor.

AKRAN ZORBALIĞI OLDUKÇA GÜNDEMDE

Son dönemde akran zorbalığı oldukça gündemde. Çocuklar arasında yaşanan bu durumda ailelere ve okul yönetimine büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Klinik Psikolog Ayşe Topak böyle bir durumda ailelerin akran zorbalığına uğrayan çocuğa, hatanın ondan kaynaklanmadığının belirtilmesi gerektiğini söyledi. Çocuğun zorbalığa maruz kalması, okula gitmek istememesi ve mutsuz olması hem çocuk hem de aile için sancılı bir dönem olabilir. Bu durumda ailenin zorbalığa maruz kalan çocuğa destek vermesi gerektiğini belirten Topak, “Akran zorbalığına uğrayan çocuğunuza kendisinde bir sorun olmadığını veya böyle bir muameleyi hak etmediğini mutlaka söyleyin. Çocuğun akranları tarafından zorbalığa maruz kalması durumunda çocuğun sosyal becerilerini suçlamak adil değildir. Saygı temel bir haktır, tüm çocuklar nazik ve saygılı muamele görme hakkına sahiptir. Çocuğunuzu kendisinin hatalı olmadığına ve sorunun kaynağının zorbanın davranışı olduğuna ikna edin” şeklinde konuştu.

AİLESİNE ANLATMIYOR VE BUNU GİZLEYEBİLİYOR

Eğer çocuğunuz okula gitmemek için bahaneler üretiyorsa, sık sık eşyalarını kaybediyor veya eşyaları zarar görüyorsa, yemek yemede zorluk ve uyku problemleri yaşıyorsa, okuldaki başarısında düşüş oluyorsa; gergin, sinirli, öfkeli hareketler sergiliyorsa, akran zorbalığına maruz kalıyor olabileceği belirtildi.

OKULA BİLDİRMEK GEREKİYOR

Zorbalığa maruz kalan çocuğun ailesinin durumu okula bildirmesi gerektiğini belirten Topak çocuğun desteklenmesi için uzmandan yardım almanın önemini vurguladı. Klinik Psikolog Ayşe Topak “Zorbalık yapan çocuk ve ebeveynleriyle okuldan bağımsız, arabulucu olmadan görüşmek sağlıklı olmayacaktır. Bu gibi hassas durumlarda her zaman dengeleyen konumda okulun da bulunması önemlidir” dedi.

TOPAK ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Bu süreçte ailelere önerilerde bulunan Topak önerilerini şöyle sıraladı:

“Zorbanın ebeveynleriyle konuşmak hiçbir işe yaramayabilir. Zorbaların ebeveynleri de zorbalıkta yanlış bir şey görmeyebilir ve bunu ‘kendini savunmak’ ile eş tutabilir. Çocuğunuza destek verin ancak size bağımlı olmasını teşvik etmeyin. Çocuğunuzu agresif olmaya veya karşılık vermeye teşvik etmeyin. Muhtemelen bunu yapmak onun doğasında yoktur. Bunun yerine, çocuğunuza özgüvenli olmayı öğretin. Örneğin, çocuklara saldırganlığı kabullenmek yerine mizah ile karşılık vermeleri öğretilebilir. Sabırlı olun. Çocuklar arasındaki çatışma büyük olasılıkla bir gecede çözülmeyecektir. Çocuğunuzun yeni arkadaşlıklar geliştirmesine veya mevcut arkadaşlıklarını güçlendirmesine yardımcı olun. Arkadaşlar genellikle zorbalığa karşı tampon görevi görür”

Kaynak: BÜLTEN