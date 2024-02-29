Yeşilyurt’tan öğrencilere tarımsal eğitim

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan ‘Minikler Okula, Ata Tohumları Seraya’ Projesiyle birlikte öğrencilere iyi tarım uygulamaları başta olmak üzere ata tohumlarının sulaması, bakımı ve hasadına yönelik teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

FİDAN DİKİMİ VE TOHUMLAMA ANLATILDI

Tarımda farkındalık oluşturmak ve öğrencileri tarımla tanıştırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Şehit Ahmet Kurak Anaokulunu ziyaret eden Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ekipleri tarafından ata tohumları ile diğer tarımsal hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Eğitim çalışmasına büyük ilgi gösteren minikler de verilen bilgilerle bir yandan eğlenirken bir yandan da fidan dikimi ve tohumlama ile ilgili bilgi sahibi oldu.

Tarımın hayatın bir parçası olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, çocuklara erken yaşlarda tarım sevgisi aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

‘Minikler Okula, Ata Tohumları Seraya’ projesindeki temel amaçlarının çocuklara tarım ile ilgili genel bilgileri aktarmak olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, eğitimlerin belirli aralıklarla farklı okullarda devam edeceğini dile getirerek, “Şehit Ahmet Kurak Anaokulu’muzda çocuklarımıza tarım ve ata tohumlarıyla ilgili güzel bir sunum yaptık. Çocuklarımız uygulamaları eğitimlerde ata tohumlarına dokunuyorlar, bilgi sahibi oluyorlar ve sonunda ise dikimlerini yaparak farklı bir deneyim yaşıyorlar. Çocuklarımız okulun arka kısmındaki seraya dikimini yaptıkları tohumlarının meyve verme aşamasına kadarki tüm süreçlerini takip edecekler. Eğitim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bu projelere desteklerini eksik etmeyen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile okul idarecilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şehit Ahmet Kurak Anaokulu Müdürü Tuncay Timur ise, tarımsal hizmetlere ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediyesine ve ekiplerine düzenledikleri eğitim çalışmasından dolayı teşekkürlerini sundu.

Kaynak: BÜLTEN