“Şire Pazarı Malatya ekonomisinin kalbidir”

Seçim çalışmaları kapsamında Şire Pazarını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Çakmak, Arguvan Belediye Başkan Adayı Mücahit Erbakan, Yeniden Refah Partisi Yöneticileri, ilçe başkanları ve meclis üyeleri ile geniş katılımlı bir istişare toplantısı yapıldı.

“İNŞALLAH BURASI REZERV ALAN İÇERİSİNDE DEĞİLDİR”

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, “Mevcut Şire Pazarının depremde hafif hasarlı olduğu bilgisini aldım. Böyle olunca burayı yıkmadan ciddi bir tadilat ve tarihi bir doku havası verilerek, Selçuklu veya Osmanlı mimarisi şeklinde bir restorasyon yapılarak burası Malatya'nın kalbi olarak kalabilir ve Malatya ekonomisine ve kültürüne büyük hizmet eden cazibe merkezi haline gelebilir. Buraya soğuk hava deposu yapılarak Şire Pazarı hijyenik bir hale getirilebilir. Tabi bu konuda Bilal başkanımla yaptığım görüşmede buranın her ne kadar netleşmese de, rezerv alan içerisinde kalma ihtimalinin de olduğu gerçeğini öğrendim. Eğer şire pazarını rezerv alan içerisine sokmuşlarsa yapacak hiçbir şey kalmamış demektir. İnşallah burası rezerv alan içerisinde değildir” şeklinde konuştu.

“450 500 MİLYON GİRDİ SAĞLAYAN KAYISI HAK ETTİĞİ KONUMDA DEĞİLDİR”

Murat Aslan kayısının hak ettiği değeri görmediğini de söyleyerek, “Şu an bulunduğumuz bu şire pazarı eğer yıkılmaz ise Battalgazi bölgesinin şire pazarı ve ticaret merkezi olsun, yeni yapılan Malatya Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ise Yeşilyurt İlçemizin ticaret merkezi olsun. Bir Ticaret Merkezimiz batıya ve Akdeniz bölgesine hitap etsin. Mevcut şire pazarı da doğuya ve güneydoğuya hitap etsin. Böylelikle Malatya hem batıya hem doğuya daha hızlı ilerler. Malatya ekonomisinin can damarı ve katma değeri en yüksek ürünü olan kayısı hak ettiği konumda değildir. Malatya ekonomisine yıllık ortalama 450-500 milyon girdi sağlayan kayısı hak ettiği konumda değildir. Dünya geneli Malatya kayısısının katma değeri bizdeki yıllık ortalamanın neredeyse on katıdır. Maalesef Malatya bu ciddi ekonominin sadece onda biri kadarından faydalanabiliyor. Burada ayrıca ellerinde sitillerle pekmez getiren ve satan, kayısının yıkanmasında ve temizliğinde çalışan ablaları, teyzelerimizi gördüm. Yaşlı abilerimizi amcalarımızı ellerinde 5, 10 kiloluk kayısı çuvallarıyla gördüm. Bu pazar kalkarsa bu insanlar ne yapacaklar? Burada yaklaşık 100 taneye yakın insan el arabası ile taşımacılık yapıp evinin rızkını çıkarıyor. Bu şire pazarında on binlerce insan ekmek yiyor, dolaylı veya doğrudan bir gelir sağlıyor. İnşallah 31 Mart akşamı Yeniden Refah Partisi kadroları kazandığı taktirde söz veriyoruz burayı daha hijyenik, tarihi dokusu gözetilerek modern hale gelen içerisinde soğuk hava deposu ve sosyal donatıları olan bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın ekmeği ile oynanmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan ve Yeşilyurt Meclis Üyesi Adayları sırasıyla Sıtmapınarı esnafları, Tabipler Odası Başkanı Dr. Sezai Demirel, Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel, MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz’ı ziyaret etti. Başkan Adayı Murat Aslan akşam saatlerinde ise Tecde Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: BÜLTEN