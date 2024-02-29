Yıldırım “Buradaki esnafı zorla götürmenin bir anlamı yok”

Eski Şire Pazarı’nın yıkılmaması gerektiğini, burada kalmak isteyen esnafların burada kalmaya devam edebileceğini belirten Yıldırım,
“Buranın tarih dokusuyla, eski Şire Pazarı dokusuyla burada devam etmek istiyorlar. Orası da yapılmış bir tesis orası da işletilmeli, ama burayı da şu anda yıkmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyoruz”
dedi.
“BİRÇOK ARKADAŞIMIZ GİTMEK İSTEMİYOR”
Esnafların mağdur edilmemesi çağrısında bulunan Bilal Yıldırım,
“Yeni bir Şire Pazarı açıldı. Güzel bir tesis yapıldı, bunu görmek lazım. Doğruya doğru diyeceğiz. Yanlışa yanlış diyeceğiz. Kim yanlış bir şey yaparsa onu da söyleyeceğiz, doğru bir şey yaptıkları zaman onu da takdir edeceğiz. Orası yapılmış. Şimdi orası ilk yapıldığı zaman, Borsaya kayıtlı olan bazı arkadaşlarımız orada yer almadılar ve şimdi oraya gidemiyorlar. Birçok arkadaşımız da gitmek istemiyor. Buranın tarih dokusuyla, eski Şire Pazarı dokusuyla burada devam etmek istiyorlar. Orası da yapılmış bir tesis orası da işletilmeli, ama burayı da şu anda yıkmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyoruz. Burayı da daha güzel bir şekilde restore ederek, daha hijyenik hale getirelim. Burada kalmak isteyen esnaflarımız burada kalsın, diğer tarafa gitmek isteyende oraya gitsin. Açık söylüyorum; burası Battalgazi Şire pazarı, diğer tarafta Yeşilyurt Şire Pazarı olsun. Buradaki esnafı zorla götürmenin bir anlamı yoktur. Ama diğer tesisi de atıl durumda bırakmanın da bir anlamı yoktur. Büyükşehir Belediyesi, yeni açılan Şire Pazarında buradaki esnafımıza uygun bir şekilde dükkân verirse oraya gidilebilir. Ama böyle bir imkan yoksa, buranın biraz daha hijyenik hali getirilerek devam etmesini istiyoruz”
şeklinde konuştu.
“SEÇİMİ KAZANIRSAK BURAYI YIKMAYACAĞIZ”
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Şire Pazarı rezerv alanı ilan edilmişse sizi burada polis zoruyla çıkarırlar. İnşallah rezerv alan ilan edilmemiştir. Eğer biz seçimi kazanırsak burayı yıkmayacağız, daha hijyenik hale getirip devam ettireceğiz. Amacımız bir esnafımızın bile mağdur olmaması. Çünkü Malatya deprem yaşamış, her taraf yıkılmış, hâlihazırda olan bu pazarın devam etmesini istiyoruz”
ifadelerini kaydetti.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.