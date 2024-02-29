29 Şub 2024 - 14:10 - Siyaset

Yıldırım “Buradaki esnafı zorla götürmenin bir anlamı yok”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, mevcut Şire Pazarının yıkılmadan ve rezerv alan ilan edilmeden hijyenik bir duruma getirilerek çalışmasından yana olduklarını belirtti. Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, çevre yolundaki mevcut Şire Pazarını ziyaret ederek, buradaki esnaflarla bir araya geldi.