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Yıldırım “Buradaki esnafı zorla götürmenin bir anlamı yok”

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Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, mevcut Şire Pazarının yıkılmadan ve rezerv alan ilan edilmeden hijyenik bir duruma getirilerek çalışmasından yana olduklarını belirtti. Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, çevre yolundaki mevcut Şire Pazarını ziyaret ederek, buradaki esnaflarla bir araya geldi.

Yıldırım “Buradaki esnafı zorla götürmenin bir anlamı yok” mask
Yıldırım “Buradaki esnafı zorla götürmenin bir anlamı yok”
Yıldırım “Buradaki esnafı zorla götürmenin bir anlamı yok”
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Eski Şire Pazarı’nın yıkılmaması gerektiğini, burada kalmak isteyen esnafların burada kalmaya devam edebileceğini belirten Yıldırım,

 “Buranın tarih dokusuyla, eski Şire Pazarı dokusuyla burada devam etmek istiyorlar. Orası da yapılmış bir tesis orası da işletilmeli, ama burayı da şu anda yıkmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyoruz”

 dedi.

Yıldırım “Buradaki esnafı zorla götürmenin bir anlamı yok”

“BİRÇOK ARKADAŞIMIZ GİTMEK İSTEMİYOR”

Esnafların mağdur edilmemesi çağrısında bulunan Bilal Yıldırım,

“Yeni bir Şire Pazarı açıldı. Güzel bir tesis yapıldı, bunu görmek lazım. Doğruya doğru diyeceğiz. Yanlışa yanlış diyeceğiz. Kim yanlış bir şey yaparsa onu da söyleyeceğiz, doğru bir şey yaptıkları zaman onu da takdir edeceğiz. Orası yapılmış. Şimdi orası ilk yapıldığı zaman, Borsaya kayıtlı olan bazı arkadaşlarımız orada yer almadılar ve şimdi oraya gidemiyorlar. Birçok arkadaşımız da gitmek istemiyor. Buranın tarih dokusuyla, eski Şire Pazarı dokusuyla burada devam etmek istiyorlar. Orası da yapılmış bir tesis orası da işletilmeli, ama burayı da şu anda yıkmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyoruz. Burayı da daha güzel bir şekilde restore ederek, daha hijyenik hale getirelim.  Burada kalmak isteyen esnaflarımız burada kalsın, diğer tarafa gitmek isteyende oraya gitsin. Açık söylüyorum; burası Battalgazi Şire pazarı, diğer tarafta Yeşilyurt Şire Pazarı olsun. Buradaki esnafı zorla götürmenin bir anlamı yoktur. Ama diğer tesisi de atıl durumda bırakmanın da bir anlamı yoktur. Büyükşehir Belediyesi, yeni açılan Şire Pazarında buradaki esnafımıza uygun bir şekilde dükkân verirse oraya gidilebilir. Ama böyle bir imkan yoksa, buranın biraz daha hijyenik hali getirilerek devam etmesini istiyoruz”

şeklinde konuştu.

Yıldırım “Buradaki esnafı zorla götürmenin bir anlamı yok”

“SEÇİMİ KAZANIRSAK BURAYI YIKMAYACAĞIZ”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,

 “Şire Pazarı rezerv alanı ilan edilmişse sizi burada polis zoruyla çıkarırlar. İnşallah rezerv alan ilan edilmemiştir. Eğer biz seçimi kazanırsak burayı yıkmayacağız, daha hijyenik hale getirip devam ettireceğiz. Amacımız bir esnafımızın bile mağdur olmaması. Çünkü Malatya deprem yaşamış, her taraf yıkılmış, hâlihazırda olan bu pazarın devam etmesini istiyoruz”

 ifadelerini kaydetti.

Yıldırım “Buradaki esnafı zorla götürmenin bir anlamı yok”
Yıldırım “Buradaki esnafı zorla götürmenin bir anlamı yok”
 

Kaynak: BÜLTEN

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29 Şub 2024 - 14:10 Malatya- Siyaset

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