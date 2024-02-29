"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Malatya’da

Öğrenciler ve aileleri stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi alırken, emniyet ve jandarmanın olay yeri inceleme stantları yoğun ilgi gördü.

BİRÇOK ALANDA ÜRETİLEN ÜRÜNLER İNCELENDİ

Bilgi yarışması, sosyal ve kültürel aktivitelerin de yer aldığı etkinlikte ziyaretçiler, emniyet ve jandarma bünyesinde kullanılan çeşitli teknolojik cihazlar, silahlar ile savunma sanayisinden teknolojiye, iletişimden tarıma kadar birçok alanda üretilen ürünleri de inceleme imkânı buldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen yaklaşık 30 kurum ve kuruluşun açtıkları stantlarla burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili katılıcılara bilgilendirmede bulunduğu etkinlik iki gün sürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı