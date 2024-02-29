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Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı

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1885 yılında inşa edilen ve 6 Şubat depremlerinde hasar alan Hacı Bekir Efendi Cami, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yer alıyor. Hacı Bekir Efendi Cami akıbetinin ne olacağı, aslına uygun yapılıp yapılmayacağı ise hala netlik kazanmadı. 

Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı mask
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
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Asrın felaketinde en çok etkilenen iller arasında ikinci sırada yer alan Malatya’da yüzlerce bina yıkılırken, binlerce binada ağır hasar aldı. Ayrıca depremlerde kentteki 968 camiden 420'sinin hasar aldı. Bu camilerden biri de 1885 yılında inşa edilen Hacı Bekir Efendi Cami oldu.

Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi, Karakoca Sokak’ta bulunan Hacı Bekir Efendi Cami 1885 yılında Hacı Bekir tarafından inşa edildi. 139 yıllık cami 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde ağır hasar aldı. Henüz yıkımı gerçekleştirilmemiş olan cami, vakıf eserleri arasında yer alıyor.

Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı

Malatya’da can kayıpları dışında birçok vakıf kültür eseri de büyük oranda hasar aldı. Şehirde 69 vakıf kültür eseri yer alıyor. Bu eserlerden 39 cami, bir bedesten, 4 hamam, bir hanegah (tekke, dergâh), bir kapı, 2 kervansaray, bir kütüphane, bir medrese, bir mescit, bir mescit-türbe, 8 minare, bir namazgah, 7 türbe ve bir türbe-evdir.

Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı

Hacı Bekir Efendi Cami kitabesine göre, miladi 1881-82 yılında Ahmet oğlu Bekir tarafından yapılmış olup, avlu giriş kapısının üzerinde iç kısımda yer alan iki satırlık kitabesine göre de 1903-04 yılında tamir edildiği anlaşılıyor.

Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 
Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı
 

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29 Şub 2024 - 13:33 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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