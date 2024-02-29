Top şimdi Emlak Konut'ta

Depremlerin ardından yıkımı gerçekleştirilen Yeşilevler’in bulunduğu alanda Emlak Konut’un plan ve proje üzerinde çalışma yapacağı ifade edildi. Yeşilevler sakinleri çalışmaların bir an önce başlamasını talep ederken, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, ise, “Bölgede çalışmaların hızlanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile görüştüklerini belirterek, “Emlak Konut şimdi plan ve proje üzerinde çalışma yapıyor ondan sonra bakanlık proje imzalayacak ve ihaleye çıkılıp bölgede inşaat çalışmaları başlayacak” dedi.

“Asrın felaketi” olarak hafızlara kazınan 6 Şubat depremlerinde büyük hasara uğrayan Malatya’nın adeta simgesi haline gelen Yeşilevler büyük bir şov ile dinamitle patlatılarak yıkılmıştı. 9 bloğun dinamitle aynı anda patlatılması dünyada ses getiren bir yıkım olurken, Yeşilevler’in bulunduğu alan ise rezerv alanı ilan edildi.

Deprem öncesi Yeşilevler’de oturan vatandaşlar bir an önce çalışmaların başlatılmasını ve en kısa sürede tekrar eski yerlerinde yeni ve sağlam konutlarını kavuşmayı umut ettiklerini belirterek BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundular.

Yeşilevler’in bulunduğu alanın rezerv alanı olarak ilan edildiğini öğrendiklerini söyleyen Ayşe Yılmaz isimli vatandaş,

“6 Şubat tarihli depremlerde Yeşilevler’inde hasar aldığı belirterek dinamitle yıkımı gerçekleştirildi. Kısa bir zaman önce buranın rezerv alanı olarak ilan edildiğini öğrendik. Biz bir an önce tekrar eski yerimizde evlerimize kavuşmak istiyoruz”

şeklinde konuştu.

“EN KISA SÜREDE TEKRAR İNŞA EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Mehmet Demir isimli vatandaş ise,

“Yeşilevler Malatya’nın ilk yüksek katlı binalarıydı, asrın felaketi ile birlikte hasar alarak yıkımı gerçekleştirildi ancak arazimiz tekrar konut yapmaya müsait olduğu için burası rezerv alanı olarak ilan edildi. Biz yetkililerden bir an önce burada çalışmaların başlatılmasını ve en kısa sürede konutların tekrar inşa edilmesini bekliyoruz. Depremin ardından birçok sıkıntı yaşadık. Y etkililerden ricamız bu alanda çalışmaların bir an önce başlatılması”

ifadelerine yer verdi.

“AYNI SAYIDA KONUT YAPILMASINI MÜSAİT”

Yeşilevler’in 9 blok ve yaklaşık 700 haneden oluştuğunu belirten Hasan Çakmak isimli vatandaş,

“Depremden önce Yeşilevler’de ikamet ediyordum. Geçtiğimiz haftalarda buranın rezerv alanı olarak ilan edildiğini öğrendik. Şu an enkazlar kalkmış durumda ve yerimizde tekrar aynı sayıda konut yapılmasını müsait. Biz Yeşilevler sakinleri olarak bir an önce burada çalışmaların başlatılmasını talep ediyoruz”

diye konuştu.

“BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYDUK”

Bölgenin rezerv alanı olarak ilan edilmesinden sonra büyük bir mutluluk yaşadıklarını kaydeden Mustafa Soner isimli vatandaş ise,

“Binalarımız yıkılınca gerçekten çok üzülmüştük ama şu an buranın rezerv alanı ilan edilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduk. Artık bir an önce çalışmalara başlanmasını ve tekrardan konutlarımıza kavuşmayı umutla bekliyoruz”

dedi.

“BİR AN ÖNCE GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILIR”

Yıkımların ardından enkazların belli bir süre kaldırılmadığına dikkat çeken Yusuf Kesrik isimli vatandaş,

“Yeşilevler yıkıldıktan sonra belli bir süre enkazlar kaldırılmadı ve yerinde ayrıştırma yapıldı. Geçtiğimiz günlerde buranın rezerv alanı olarak ilan edildiğini öğrendik. İnşallah bir an önce gerekli çalışmalar başlatılır ve yeniden eski yerimizde yaşamaya devam ederiz”

ifadelerini kullandı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır ise vatandaşların bu talep ve isteklerini geçtiğimiz gün Malatya’da gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye ilettiğini kaydetti.

“ÇALIŞMALARA HIZ VERİLMESİNİ TALEP ETTİK”

Bölgede Emlak Konut’un plan ve proje üzerinde çalışma yaptığını söyleyen Muhtar Ünalır,

“Hoca Ahmet Yesevi mahallemiz sınırları içerisinde bulunan Yeşilevler bölgesi rezerv alanı ilan edildi ve vatandaşlarımız bir an önce burada çalışmaların başlayarak konutlarına geçmeyi umut ediyıorlar. BU nokta ben geçtiğimiz gün Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ve bakan yardımcılarımız için görüştük. Buranın rezerv alanı olarak ilan edildiğini ve çalışmalara hız verilmesini kendilerinden talep ettik. Emlak Konut şimdi plan ve proje üzerinde çalışma yapıyor ondan sonra bakanlık proje imzaladıktan sonra inşallah ihaleye çıkacak. İhaleden sonra da bölgede inşaat çalışmaları başlayacak. Yeşilevler bölgesinde 750 hak sahibimiz var ve yerimiz yeniden aynı sayısı konut inşa edilmesine uygun”

açıklamasında bulundu.