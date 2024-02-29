Sürücülerden akaryakıt isyanı

Akaryakıt fiyatlarına günden güne zam gelmesi birçok araç sahibi vatandaş tarafından tepki ile karşılanıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki arışın önen geçilmesi için yetkililere seslenen vatandaşlar BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundular.
Akaryakıt fiyatlarındaki artıştan dert yanan Hüseyin Kendir isimli vatandaş,
“Akaryakıt fiyatlarına her geçen gün yeni bir zam geliyor. Bu artışın nereye kadar devam edeceği gerçekten merak konusu 1-2 ay içerisinde gerçekten ciddi oranlarda zam geldi ve hala artışlar devam ediyor. Deprem bölgesinde zor şartlarda hayata tutunmaya çalışırken akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar artık belimizi bükmeye başladı”
şeklinde konuştu.
“BÜYÜK BİR KISMI AKARYAKITA GİDİYOR”
Süleyman Cüneyt isimli vatandaş ise,
“Asgari cüretin artmasının sonra her şey gibi akaryakıta da zam geldi. Ben her gün araçla işe gidip geliyorum ama fiyat artışlarından sonra artık bu durum ciddi derecede bir yük oluşturmaya başladı çünkü kazandığımız paranın büyük bir kısmı akaryakıta gidiyor. Düzenli olarak periyodik bir şekilde artış söz konusu, bu ne zaman kadar devam edecek onu da bilmiyoruz. Bu gidişle artık toplu taşıma kullanmaya başlayacağız”
ifadelerine yer verdi.
“DAHA NEREYE KADAR ZAM GELECEĞİ DE BELLİ DEĞİL”
Yetkililere seslenerek akaryakıt fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesini talep eden Sinan Kavak isimli vatandaş,
“Eskiden depoyu doldurduğumuz fiyata şimdi yarı depo bile dolmuyor. Bir yerden başka bir yere araç ile giderken iki kez düşünüyoruz. Daha nereye kadar zam geleceği de belli değil. Yetkililerden bu işe bir çare bulmalarını talep ediyoruz”
diye konuştu.
“ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR”
Abdullah Deren isimli vatandaş ise,
“Günümüzde birçok sektör akaryakıta bağlı özellikle meyve ve sebzeler bir yerden başka bir yere kamyonlarla taşınıyor. Akaryakıta zam gelmesi ister istemez bunlara da yansıyor. Uzun süredir az da olsa toplandığında ciddi derece de bir artış olduğu gözlemleniyor, bir şekilde bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yoksa artışlar bu şekilde devam ederse herkes bisiklet kullanmaya başlayacak”
söyleminde bulundu.
“ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE YÖNELMEYE BAŞLADILAR”
Akaryakıt fiyatlarının zamlanması ile birlikte artık çoğu kişinin elektrikli araç kullanmaya yöneldiklerini kaydeden Yavuz Tuna isimli vatandaş,
“Başta benzin ve mazot olmak üzere her geçen gün akaryakıta zam geliyor hal böyle olunca da vatandaşlar daha uygun olduğu için artık elektrik ile çalışan otomobillere yönelmeye başladılar”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.