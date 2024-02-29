29 Şub 2024 - 13:11 - Ekonomi

Sürücülerden akaryakıt isyanı

Ardı arkası kesilmeyen akaryakıt zamları araç sahiplerini mağdur etmeye devam ediyor. Akaryakıttaki fiyat artışının önüne geçilmesinin gerektiğini ifade eden araç sahipleri gelişen teknoloji ile birlikte artık birçok kişinin elektrikli araç kullanmaya yöneldiklerini belirtti.