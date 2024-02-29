29 Şub 2024 - 13:06 - Siyaset

“Yılmayacağız, yıkılmayacağız, kazanacağız”

Yeniden Refah Partisi Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ayetullah Geçen, “Yıllardır alternatifsiz olarak tek kale siyaset maçı yapanlar karşılarında Yeniden Refah Partisini ve bilinçli gençleri görünce, geçmişte karşılarından olanlarla kol kola girmeye başladılar. Battalgazi de gençler kararlı. Biz bunların karşısında yılmayacağız, yıkılmayacağız, kazanacağız” dedi.