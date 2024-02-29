31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ayetullah Geçen de seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. Battalgazi ilçesinde yaşayan vatandaşların teveccühü kazan Geçen, 6 Şubat depremlerinden beri Malatya’da ve bölgede halkının yanında olduklarını söyledi.
“BİNLERCE ESNAFA KONTEYNER VERİLMEYEREK SOKAKTA BIRAKILDI”
“Devletin imkanlarını kullanmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeden siyaset yapıyoruz” diyen Geçen,
“Depremin en ağır yıkımını yaşayan Malatyalılara verdikleri sözü yerine getiremeyenlerin, verdikleri sözü tutamayanların değil 5 yıl için, 5 gün için bile verecekleri hiçbir sözün kıymeti olamaz, değeri yoktur. Malatya’ya sahip çıkamadılar, Malatyalılar sokakta kaldı, binlerce esnafa konteyner verilmeyerek sokakta bırakıldı. En sıkıntılı dönemde yaraya merhem olamayanların, aslında sorunun asıl sebebi olanların Malatyalılara bu saatten sonra faydası olamaz”
diye konuştu.
“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”
Yeniden Refah Partisi Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ayetullah Geçen,
“Önceliğimiz; Malatya’nın ve Battalgazi’nin yaralarını sarmaktır. Halkımızın sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız. Durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Halkımızı da bunu gördü ve bizlere destek olmaya karar verdi. Bundan rahatsızlık duyanlar var. Yıllardır alternatifsiz olarak tek kale siyaset maçı yapanlar karşılarında Yeniden Refah Partisini ve bilinçli gençleri görünce, geçmişte karşılarından olanlarla kol kola girmeye başladılar. Battalgazi de gençler kararlı. Biz bunların karşısında yılmayacağız, yıkılmayacağız, kazanacağız. Yeniden Refah Partisi’nin yükselişini kimse engelleyemeyecektir”
dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.