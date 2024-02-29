Mardin'de 10, Şırnak'ta 5 ilçeye kritik uyarı geldi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Savurkapı, Kayacan, Sultanköy, Özlüce, Yüce, Yukarıocak, Işıkyaka, Kışlak, Bilge, Erdalı, Aşağıocak, Aykut, Çankaya, Atlıca, Arpatepenur (Akıncı), Karademir, Hüyüklü, Kuyulu, Çatak, Yaylı, Çalışlı, Sakalar, Buğday, Arpatepe, Yukarıhatunlu, Sultanköy, Yayla, Yüce, Elmabahçe, Bağlıca bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Darğeçit ilçesine bağlı Korucu, Suçatı, Kumdere, Bahçebaşı, Yılmaz, Kuşluca, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kovalı, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Kutluca, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Bahçelievler, Yolüstü, Fırat, Işıklar, Yurtözü, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Dikmen, Yoncalı, Çakır, Ülker, Bektaş bölgelerine,
Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Gündoğan bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Bağlar, Seyitler, Mercimekli, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi, Yeşilkent bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Uzunköy, Tavuklu, Öztaş, İkipınar, Çayıralanı, Havuzbaşı, Işıkdere, Tekkuyu, Pınarcık, Kaynakkaya bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Kırkdirek, Üçkavak, Koşuyolu, Yenilmez, Kırkdirek, Tokluca bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yeşili ilçesine bağlı Ovaköy, Karşıyaka, Bülbül, Uzunköy bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Dağdibi, Andaç, Ortaköy, Aslanlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Toptepe, Yeni(Merkez), Bahçelievler(Merkez), Güneyce, Çavuşhan, Atatürk(Kumçatı), Aşağı, Çadırlı, Nasırhan, İkizce bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Kavallı, Dicle, Şht. Harun Boy, Karşıyaka, Ofis, Yeşiltepe, Güven, Kavaközü, Buğdaylı, Bostancı, Yankale, Seyrantepe, Rihani, Keruh, Havuzlu, Seyrantepe, Taşlıca, Pınarönü, Üçağaç, Yeniköy, Esenli, Kavaközü, Dedeler, Mahmutlu, Kösreli, Yenişehir, Yolağzı, Başgören, Çukurca, Yeşilyurt, Babındak, Başvan, Şemalbeg, Ceylan, Doruklu, Otludere bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Turgut Özal bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Sur, Cudi, Kuştepe, Caferi Sadık, Cumhuriyet bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.