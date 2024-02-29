Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Cumartesi, 3 Mart Pazar ve 4 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Ligin 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
Süper Lig'de 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker
2 Mart Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan
19.00 Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
3 Mart Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Pendikspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Halil Umut Meler
4 Mart Pazartesi
17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.