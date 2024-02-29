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Büyükşehir ilaçlama çalışmalarına hız verdi

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle beraber haşere ile mücadele çalışmalarına hız verdi. İlaçlama ekiplerinin sahada 93 personel, 32 araç ile 718 mahallede hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Büyükşehir ilaçlama çalışmalarına hız verdi mask
Büyükşehir ilaçlama çalışmalarına hız verdi
Büyükşehir ilaçlama çalışmalarına hız verdi
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İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerle, özellikle larva döneminde zararlı canlıların üremesinin önüne geçmeye çalışan ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı çalışmalarla birlikte koruyucu önlemler de alıyor.

Büyükşehir ilaçlama çalışmalarına hız verdi

“İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve halk sağlığını tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı ilaçlarla gerçekleştirilen vektörle mücadele çalışmaları; rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, dere yatakları, gölet, sulak alanlar, çöp toplama istasyonları gibi vektör üremesine müsait alanlarda da ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Havaların ısınmasıyla birlikte rahatsızlık veren her türlü mücadelede vatandaşlara da görev düştüğünü belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri; vatandaşlara çöp poşetlerini ağzı bağlı olarak çöp konteynerlerine atılması, mutfak atıklarının ve yiyeceklerinin açıkta bırakılmaması gibi önerilerde bulundu.

Büyükşehir ilaçlama çalışmalarına hız verdi

YEŞİL ALANLARDA DA MÜCADELE SÜRÜYOR

Halk sağlığını önemli bir anlamda tehdit eden ve insanların yaşam kalitesine etki eden haşere üreme ve konaklama alanlarını oluşturan; hastalık ve zararlılara karşı yeşil alanlarda, park ve bahçelerde, cadde ve sokak ağaçlarında, mesire alanları gibi şehrin estetiğini oluşturan süs bitkileri, mevsimlik çiçek çalışma alanları, ekiplerce bitki koruma zirai ilaçlama ilaçları ile ilaçlanarak, haşerelerle mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor.

Büyükşehir ilaçlama çalışmalarına hız verdi
 
Büyükşehir ilaçlama çalışmalarına hız verdi
 
Büyükşehir ilaçlama çalışmalarına hız verdi
 
Büyükşehir ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Kaynak: BÜLTEN

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29 Şub 2024 - 12:05 Malatya- Gündem

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