Batman ve Tunceli bu haber size

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Üçyol bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Büyükdere, Öğütlü, Irmak, Yolüstü, Güneşli, Soğucak, Palamut, Kayıklı, Saklı, Akalın, İncirli, Kavak, Üçyol, Bahçelievler, Kavak bölgelerine,

Yarın 09.30-11.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Pınarbaşı (Kayapınar), Yeşilyurt, Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı (Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,

Yarın 09.30-11.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Bağdu, Mezelkan, Alıçlı, İnpınar, Mehmet Yatkın, Kuşçukuru, Doğankavak, Bilek, Nurettin, Yeni, Yazıhan, Onbaşı, Yavuz, Oğuz, Kesiktaş, Alaca, Yumrukaya bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeniköy, Ünlüce, Yenişehir, Yenimahalle, Seyrantepe, Bayındır, Korik, Kösetarla, Bağlar, Binatlı, Bayındır, Çevrimova, Eyyubi, Dicle, Raman, Kültür, Binatlı, Kolbaşı, Urganlı, Kılıç, Bayındır, Hanlı, Kesmeköprü, Demirbilek, Yakıtlı, Suçeken, Yolveren, Çevrimova, Çeşmebaşı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.