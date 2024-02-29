Elazığ ve Bingöl’de saatler sürecek

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Topaluşağı Köyü, Naldöken Köyü Akburç Mezra, Naldöken Köyü Güzelevler Mevkii, Naldöken Köyü Yeni Mezra, Çalkaya Köyü Osman Çayır Mezra, Çalkaya Köyü, Koçkonağı Köyü, Naldöken Köyü Kutuşağı Mezra, Naldöken Köyü, Çalkaya Köyü Zuğur Evleri Mezra, Naldöken Köyü Bahçe Mezra, Çayırköy Köyü Aşağı Meydancık Mezra, Eğrikavak Köyü, Naldöken Köyü Sarıyer Mezra bölgelerine,

Yarın 13.30-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kızılay Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Yoldaşan Mahallesi, Ardıçdibi Köyü Sağan Mezra, Dereköy Köyü Merkez Mevkii, Çaytepe Köyü Söğütlü Mevkii, Dilektaşı Köyü Merkez Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Ardıçdibi Köyü Merkez Mevkii, Sürekli Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Koyuncuk Mevkii, Keklikdere Köyü Merkez Mevkii, Meşedalı Köyü, Dereköy Köyü Aşağıbiçer Mezra bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Ardıçdibi Köyü Aliçapan Mezra, Gözütok Köyü Merkez Mevkii, Gözütok Köyü Küpeli Mezra, Yiğitbaşı Köyü, Yağızca Köyü Merkez Mevkii, Yağızca Köyü Oğlaktepe Mevkii, Yağızca Köyü Güreşli Mevkii, Yağızca Köyü İkizler Mevkii, Yenişehir Mahallesi, Gözütok Köyü Mala Mevkii, Yeniyazı Köyü Yüceler Mezra, Bozkanat Köyü, Çanakçı Köyü Kılıçlı Mezra, Çanakçı Köyü Merkez Mevkii, Çanakçı Köyü Özlüce Mezra bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Keklikdere Köyü Onbaşı Mevkii, Keklikdere Köyü Domluca Mevkii, Ardıçtepe Köyü, Kepçeli Köyü Merkez Mevkii, Bayırlı Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Şaban Mevkii, Balgöze Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Alatlı Mezra, Geyikdere Köyü Erdoğdu Mezra, Dilektaşı Köyü Bindallı Mezra, Dilektaşı Köyü Güngörmez Mezra, Koçsırtı Köyü Otluca Mevkii, Koçsırtı Köyü Merkez Mevkii, Doğanevler Köyü, Yenisu Köyü, Binekli Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Elmagünü Köyü Aydıncık Mezra, Elmagünü Köyü Merkez Mevkii, Çanakçı Köyü Kılıçlı Yayla Yayla Evleri, Dilektaşı Köyü Görsü Mezra, Koçsırtı Köyü Özyurt, Koçsırtı Köyü Gözlüce Mevkii, Sarmakaya Köyü Merkez Mevkii, Pınaraltı Köyü Merkez Mevkii, Kepçeli Köyü Kuruca Mevkii, Bayırlı Köyü Alancık Mezra, Bayırlı Köyü Güvercinli Mezra, Koçsırtı Köyü Küçük Mezra, Koçsırtı Köyü Yumurtali Mezra, Kepçeli Köyü İmeceli Mevkii, Sarmakaya Köyü Boylu Mezra, Sarmakaya Köyü Oruçlu Mezra, Elmagünü Köyü Işıklı Mezra, Dilektaşı Köyü Yeşilyurt Mezra bölgelerine,

Yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Göynük Köyü bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.