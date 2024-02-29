29 Şub 2024 - 11:52 - Gündem

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi.