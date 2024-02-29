- Gündem

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi dikkat

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi dikkat mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.30 ila 10.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı, Kale, Kızıldamlar, Önsen, Yavşanova, Zeytindere mahallelerine,

Bugün 15.00 ila 15.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı, Kale, Kızıldamlar, Önsen, Yavşanova, Zeytindere mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yavşanova Mahallesi’ne,

Bugün 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Çiğdemtepe ve Nefsidoğanlı mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı İsmailli Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Elektrik kesintisi, kahramanmaraş elektrik kesintisi, son dakika, son dakika elektrik kesintisi

29 Şub 2024 - 11:52 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL