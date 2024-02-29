Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi dikkat

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 09.30 ila 10.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı, Kale, Kızıldamlar, Önsen, Yavşanova, Zeytindere mahallelerine,
Bugün 15.00 ila 15.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı, Kale, Kızıldamlar, Önsen, Yavşanova, Zeytindere mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yavşanova Mahallesi’ne,
Bugün 12.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Çiğdemtepe ve Nefsidoğanlı mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı İsmailli Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.