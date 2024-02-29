Diyarbakır’da 12 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Kılıçkaya, Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, İstasyon, Şirinevler, Yeşilköy, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Selmanköy, Hendekköy, Çakırfakır, Pamukpınar, Kayagediği bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamberli, Kurudere, Tepe, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Eymir, Hasköy, Öncülü, Çukurbaşı, Aktepe, Akçomak, İncirtepe, Şekerören, Bölümlü, İsapınar, Kamberli, Kurudere, Tepe, Başören, Koğuk, Yenice, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Bozçalı, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Eymir, Hasköy, Öncülü, Çukurbaşı, Aktepe, Akçomak, İncirtepe, Şekerören, Bölümlü, Aktepe, Bölümlü, Türkmenhacı, Meydanlık, Kazancı, Obalı, Köseli bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Petekkaya, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Eskibağ, Bahçe bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Belenli, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Altınakar, Kazancı, Cumhuriyet, Yeni, Fatih, Yazçiçeği, Köksalan, Karabudak, Sürendal, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Yokuşlu, Çavlı bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı, Kaledibi, Kalaba, Topçular, Merkez, Akçayurt, Merkez bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Fırat, Peyas, Barış, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karaburçak, Kaldırım, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Kırkkoyun, Ortaören, Sakallı, Yiğityolu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Hamzalı bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Feridun, Bağlar, Yenişehir, Camii, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Yolaç, Susuz, Sulak, Tekel, Yenişehir, Selahattin, Eşme, Başıbüyük, Aşağıveysi, Darköprü, Tokluca, Yukarıveysi, Üçbasamak, Görmez, Güçlü, Gündüz, Akyol, Eskiköy, Karahacı, Erikyazı, Karacalar, Otluk, Sarıbuğday, Yolarası, Çardak, Umur, Beypınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Çarıklı, Hacıosman, Doğu Çanakçı bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Cami Kebir, Cemal Yılmaz, Karabaş, Ziya Gökalp, Ali Paşa, Abdaldede, Savaş, Süleyman Nazif, Yiğitçavuş, İskenderpaşa, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Cami Nebi, Karaçalı, Cumhuriyet, Ferit Köşk, Yenişehir, Dönümlü, Gürdoğan, Dicle, Fabrika, Dokuzçeltik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.