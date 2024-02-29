- Sağlık

29 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 29 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

29 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 29 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 29 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

29 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Menekşe Eczanesi Merkez

 Sağlık Müdürlüğü arkası, Sıtmapınarı Sağlık Ocağı girişi, No:10/1

 24 saat açık

Menengiç Eczanesi Battalgazi

Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85, Menengiç Eczanesi

24 saat açık

Gökyüzü Eczanesi Battalgazi

Akpınar Aslantepe Caddesi, No:96/D, Sancaktar Çocuk Parkı karşısı

24 saat açık

İpek Begüm Eczanesi Yeşilyurt

Özalaper Kavşağı Yenibahar Caddesi No: 78

24 saat açık

Melis Eczanesi Yeşilyurt

Çavuşoğlu Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık”

 

# Nöbetçi eczane, malatya nöbetçi eczane, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, son dakika malatya

29 Şub 2024 - 11:46 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL