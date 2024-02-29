Malatya bugün ve yarın dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı, Dolamantepe mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam, Dursunlu, Sarıkız mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Karaçayır, Kızılhisar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Bulgurlu, Battalgazi, Adagören, Yıldıztepe, Karakaşçiftliğiköyü mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Zafer, Kernek mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Karakavak, Turgut Özal, Cevatpaşa, Topsöğüt, Tecde, Samanköy, Cumhuriyet, Kendirli, Tepeköy, Dilek, Özalper, İnönü, Çilesiz, Gazi, Seyran, Bostanbaşı, Çavuşoğlu, Yeşilkaynak, Koşu, Fatih, Koyunoğlu, Çukurdere, Şifa, Hacı Abdi, Zaviye, Başharık, Şeyh Bayram, Aşağı Bağlar, Şahnahan, Abdulgaffar, Paşaköşkü, Kaynarca, Yaka, Hoca Ahmet Yesevi mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye, Hasan Varol, K. Mustafa Paşa, B. Mustafa Paşa, Hamidiye, Nuriye, Aslanbey, Kernek, Saray, Çukurdere, Dabakhane, Kavaklıbağ, Yenihamam, Şifa, Şıkşık, Niyazi, İsmetiye, Halfettin, Yıldıztepe, Çöşnük, Fırat, Zafer, Tandoğan, Üçbağlar, Orduzu, Çamurlu, Göztepe, Fırat, Hasan Varol, Sancaktar, Kırçuval, Akpınar, Başharık, Saray, Halfettin, Cirikpınar, Salköprü, İsmetiye, Şehitfevzi, Hidayet, Sarıcıoğlu, Şehitfevzi, Beylerbaşı, Bulgurlu, Fırıncı, Kıyıcak, Darıpınar, Şişman, Merdivenler, Bahri, Erdemli mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Yazıca, Tepehan mahallelerine,
Bugün 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Çivril, Mısırdere, Ilıcak, Buzluk mahallelerine,
Bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Arınlı, Arslankent, Çukuroymağı, Esencik, Köylü mahallelerine,
Yarın 06.00 ila 08.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Üzümlü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Koçköy, Köylü, Ersele, Gözlüce mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 15.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Üçyaka, Çamlıdere, Kozluk, Yazıca mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.